Vital: arquibancada social terá 6 mil ingressos; saiba como retirar

Arquibancadas do Sambão do Povo: uma será apoio do bloco e outra será aberta aos moradores do entorno Crédito: Eduardo Dias

Começou a contagem regressiva para o Vital. Marcada para os dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, a micareta terá shows de Léo Santana, Timbalada, Durval Lelys, Harmonia do Samba, Banda Eva e Claudia Leitte no trio em todo o circuito do sambódromo.

Segundo Pablo Pacheco, que divide a produção com Rominho Dias, Giulia e Lilian Moussallem, as vendas de entradas seguem à todo vapor. Durante coletiva realizada na Rede Gazeta, na tarde desta terça-feira (16), ele revelou detalhes de como será a distribuição dos ingressos para a arquibancada social.

"A maioria deve conhecer o Sambão. Ele tem dois módulos de arquibancada. O segundo, que fica depois do recuo da bateria, terá 3 mil ingressos gratuitos por dia. O primeiro será um ponto de apoio para as pessoas do bloco, com banheiro, local para sentar e venda de comida", começa Pablo.

O empresário continuou explicando que as entradas serão distribuídas para moradores dos bairros Mário Cypreste e Santo Antônio, que se cadastrarem junto a Prefeitura de Vitória. O local para cadastro e retirada serão definidos em breve.

"Eles serão destinados para moradores do entorno do Sambão, numa ação em parceria com a Prefeitura de Vitória. Na semana que antecede o Vital, de segunda a quinta-feira, será feita a distribuição dos ingressos, mediante a doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao banco de alimentos da PMV, e mediante a comprovação de residência na região dos bairros do entorno", explica.

DEMAIS ENTRADAS

Os ingressos para os demais setores (camarotes e bloco) estão quase esgotados. "São dois camarotes esgotados e os outros três estão com 80% das entradas vendidas", disse ao HZ em coletiva realizada na Rede Gazeta, na tarde desta terça-feira (16).

De acordo com o empresário, os camarotes Woods e Bero ainda tem entradas para os dois dias, enquanto o Fervo By Zoe ainda tem o sábado. Com a ampliação do evento, o bloco abriu lote para o Arrastão da sexta-feira (16) e um lote extra para o sábado, custando entre R$ 120 e R$ 220.

O EVENTO

O Vital 2022 está pronto para animar os capixabas nos dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. A retomada será diferente do que ocorreu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital.

Na sexta-feira (16), a festa acontece nos camarotes com suas atrações exclusivas e também no Bloco do Vital, com Léo Santana e a Timbalada. "As pessoas que pagaram os camarotes podem descer para o bloco sem problemas, pois será um encerramento único", explica Pablo Pacheco. "Inclusive, pedimos que todos vão de branco para fazer um grande bloco pela paz", explicou Lilian Moussalem, na coletiva de imprensa realizada em junho.

No sábado (17), a festa, que começará às 16h, também terá os camarotes e o Bloco do Vital, que abriu um lote extra para venda. "No sábado, teremos um bloco único com as demais atrações anunciadas (Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba) e os camarotes funcionando", explica Rominho.