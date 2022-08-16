Henrique e Juliano estreiam "Surreal" no ES: "Estado pé quente"

Henrique & Juliano falam da estreia de "Surreal" no Espírito Santo Crédito: Henrique & Juliano/Divulgação

Fenômeno da música sertaneja, a dupla Henrique & Juliano escolheu o Espírito Santo para estrear seu novo projeto, "Surreal". Os irmãos tocantinenses se apresentam sábado (20), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, fazendo mistério sobre como será o formato do show.

"HZ", esperto e tentando dar spoilers do que vai rolar no "Klebão", conversou com os artistas. Fazendo o estilho "linha dura", eles não quiseram dar detalhes de como será o palco, por exemplo ("queremos surpreender os fãs"), mas disseram o porquê de começar essa nova empreitada na carreira em terras capixabas.

"Sempre fomos bem-recebidos em Vitória. Achamos que isso faz toda a diferença quando queremos iniciar um novo projeto. Quando pensamos em 'Surreal', logo pensamos na possibilidade de fazer no Espírito Santo. Temos certeza que o Estado é pé quente!", adianta Henrique. "Queremos que seja o pontapé para podermos levar esta label (que poderia ser traduzido como marca ou grife) para vários outros lugares", complementa Juliano.

Voltando ao misterioso palco, ficamos sabendo que a estrutura do ambiente promete ser um diferencial do espetáculo, já que está sendo desenhado por uma empresa de fora, responsável por fazer os DVD's dos maiores artistas do País. Então, haveria a possibilidade da gravação da turnê de "Surreal" começar no Espírito Santo?

"Queremos captar imagens, sim, mas ainda não temos uma finalidade específica, mas o registro será feito", entrega Juliano, sem especificar se as imagens serão gravadas para o lançamento de um futuro DVD. Acreditamos que sim!

Henrique & Juliano contam com a música mais tocada da história do Spotify no Brasil: "Arranhão" Crédito: Henrique & Juliano/Divulgação

Incansáveis, "apertamos" ainda mais os sertanejos, para saber detalhes sobre a apresentação inédita. "A ideia do projeto é reunir amigos, porque sempre iremos convidar pessoas com a qual temos identidade, ou com a música ou com a pessoa, além, claro, de ficarmos de olho na preferência do público", entrega Henrique.

"Nossa maior intenção é proporcionar uma experiência 'Surreal' para quem sai de casa. É algo que estamos idealizando e concretizando de maneira muito especial e com muito carinho. Não queremos dar muitas dicas, não (risos)... Queremos que seja uma surpresa para o público. O fator surpresa é muito bacana", enfatiza Juliano, insistindo em não entregar o "ouro".

PARTICIPAÇÕES

Em "Surreal", Henrique & Juliano dividem o palco - como eles mesmos adiantaram - com alguns convidados, como MC Rogerinho, do Ceará, que estourou pelo Brasil com o sucesso "Só Você", e as duplas João Bosco & Vinícius e Vitor & Luan.

"A escolha (dos convidados) desta primeira edição se dá à competência e ao sucesso de João Bosco & Vinícius e a irreverência de Rogerinho. Acho que um evento deste porte precisa misturar os ritmos. Já Vitor & Luan, queremos ter o prazer de apresentar o talento destes meninos. Podem se preparar porque vem surpresa boa por aí", adianta, com expectativa, Henrique.

Em relação ao repertório (sempre fazendo o bendito mistério), Juliano adiantou que os (inúmeros) sucessos da dupla não vão faltar. Portanto, prepare-se para dançar ao som de "Arranhão", "Liberdade Provisória", "Volta por Baixo", "A Maior Saudade" e "Briga Feia".

"Nós sempre buscamos fazer um passeio pelos nossos principais sucessos. A base do repertório também é o nosso mais recente trabalho, 'Manifesto Musical', que, graças a Deus, foi super bem aceito pela galera. Inclusive, esta é uma grande oportunidade de agradecer por tudo que fazem (os fãs) em nossas vidas", elogiou Juliano.

Por falar em hits, a dupla - segundo um levantamento feito em junho pelo Spotify - tem a música mais ouvida na história da plataforma no Brasil (o serviço chegou ao país em 2014). "Arranhão" conta com mais de 208 milhões de players. Achou pouco? Os meninos ainda contam com 5 faixas entre as 200 mais tocadas, entre composições nacionais e internacionais.

Humilde, Henrique credita os recordes ao trabalho bem feito. "O nome é foco. Nós mal terminamos uma gravação e já ficamos focados na próxima. Ouvimos tanta música que não tem como contar a quantidade de faixas que passam por nós e, juro, ouvimos tudo! Recebemos os compositores em nossa casa. Eles já conhecem nosso estilo e a questão de nossas músicas realmente trazerem uma mensagem", explica.

Depois de "Surreal", a dupla volta ao Espírito Santo para se apresentar em setembro, em Colatina, no Planeta Mix. "Temos um carinho imenso pelos capixabas. A palavra é gratidão e respeito por quem sempre nos recebeu bem", defende Juliano.

Marília Mendonça foi um choque imenso para a dupla, principalmente porque a cantora - Não é novidade que a morte defoi um choque imenso para a dupla, principalmente porque a cantora - que faleceu em novembro de 2021, em decorrência de um acidente de aéreo - participou, ao lado deles, da gravação de dois grandes sucessos: "A Flor e o Beija-Flor" e "Impasse". "Todas as homenagens e tudo que precisava ser dito, temos certeza que foi feito em vida, mas é importante ressaltar a nossa cumplicidade", complementa Henrique.

HENRIQUE & JULIANO EM "SURREAL"