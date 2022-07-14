Surreal: projeto de Henrique e Juliano no ES terá João Bosco e Vinícius

A dupla Henrique e Juliano traz seu projeto Surreal ao ES em agosto Crédito: Randes Filho/Divulgação

Os capixabas terão a oportunidade de conhecer em primeira mão o projeto Surreal, de autoria dos sertanejos Henrique e Juliano. O evento, com ares de VilaMix e Buteco do Gusttavo Lima, acontece no dia 20 de agosto, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No line up, também estão garantidos João Bosco e Vinícius, Rogerinho e Priscila Ribeiro.

O Espírito Santo é o primeiro estado do Brasil a receber esse projeto depois da edição que levou 50 mil pessoas a Goiás. O evento promete mesmo ser mais do que um simples show e terá surpresas para os capixabas fãs da dupla.

"Após cinco anos, a dupla está de volta. Eles são uma das principais duplas do Brasil e este é um projeto muito grande, com estrutura de VillaMix e Buteco para cima", conta Nelinho Miranda, um dos sócios que traz o evento para o ES.

Para isso, a estrutura do palco promete ser um diferencial, já que está sendo desenhado por uma empresa de fora que faz os DVDs dos maiores artistas do País. E esse reencontro está sendo bastante desejado até pela dupla, que intensifica a divulgação nas redes sociais.

Os ingressos estão á venda no site Lebillet , com valores que vão de R$ 110 a R$ 1 mil. Vale lembrar que será realizada a meia solidária para quem levar dois quilos de alimento.

Show em Colatina

Vale lembrar que após o show de agosto, a dupla sertaneja já tem data de retorno ao Espírito Santo. Eles são uma das atrações do Planeta Mix, que acontece no dia 17 de setembro, em Colatina. Os ingressos custam entre R$ 65 e R$ 330 e também estão à venda no site Lebillet.

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