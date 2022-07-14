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Showzão

Surreal: projeto de Henrique e Juliano no ES terá João Bosco e Vinícius

Além das duplas, Rogerinho e a cantora Priscila Ribeiro complementam as atrações do evento. Cariacica será a primeira cidade a receber o projeto autoral da dupla em agosto, no Kleber Andrade
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 19:21

A dupla Henrique e Juliano
A dupla Henrique e Juliano traz seu projeto Surreal ao ES em agosto Crédito: Randes Filho/Divulgação
Os capixabas terão a oportunidade de conhecer em primeira mão o projeto Surreal, de autoria dos sertanejos Henrique e Juliano. O evento, com ares de VilaMix e Buteco do Gusttavo Lima, acontece no dia 20 de agosto, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No line up, também estão garantidos João Bosco e Vinícius, Rogerinho e Priscila Ribeiro.
O Espírito Santo é o primeiro estado do Brasil a receber esse projeto depois da edição que levou 50 mil pessoas a Goiás. O evento promete mesmo ser mais do que um simples show e terá surpresas para os capixabas fãs da dupla. 
"Após cinco anos, a dupla está de volta. Eles são uma das principais duplas do Brasil e este é um projeto muito grande, com estrutura de VillaMix e Buteco para cima", conta Nelinho Miranda, um dos sócios que traz o evento para o ES.
Para isso, a estrutura do palco promete ser um diferencial, já que está sendo desenhado por uma empresa de fora que faz os DVDs dos maiores artistas do País. E esse reencontro está sendo bastante desejado até pela dupla, que intensifica a divulgação nas redes sociais.
Os ingressos estão á venda no site Lebillet, com valores que vão de R$ 110 a R$ 1 mil. Vale lembrar que será realizada a meia solidária para quem levar dois quilos de alimento.

Show em Colatina

Vale lembrar que após o show de agosto, a dupla sertaneja já tem data de retorno ao Espírito Santo. Eles são uma das atrações do Planeta Mix, que acontece no dia 17 de setembro, em Colatina. Os ingressos custam entre R$ 65 e R$ 330 e também estão à venda no site Lebillet.

SERVIÇO:

  • HENRIQUE E JULIANO SURREAL
  • Quando: 20 de agosto, a partir das 17h
  • Onde: Estádio Kleber Andrade - R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica - ES
  • Ingressos por setores:
  • Menos é Mais / Lote 2: R$ 220 (inteira) R$ 110 (meia)
  • Área Vip Liberdade Provisória / Lote 4: R$ 400 (inteira) R$ 200 (meia)
  • Front Stage Premium / Lote 3: R$ 1 mil (inteira) R$ 500 (meia)
  • *Ingressos meia solidária para clientes sem comprovação de meia-entrada levando 2kg de alimentos.
  • Pontos de venda: no site Lebillet (com taxa) e na Óticas Diniz do Shopping Praia da Costa (sem taxa) 
  • Classificação Indicativa: 18 anos ou 16 anos acompanhado dos pais ou responsáveis legais é autorizado a entrada.

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