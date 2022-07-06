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Buteco Vitória: show de Gusttavo Lima muda para o Kleber Andrade

Informação foi divulgada pela produção do evento, que contará ainda com shows de Os Menotti, Sorriso Maroto e a dupla Bruno e Denner
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 13:54

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima tem encontro com os capixabas no dia 23 de julho Crédito: Instagram/@gusttavolima
O show de Gusttavo Lima, marcado para o dia 23 deste mês, vai mudar de lugar. A apresentação, que aconteceria no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, foi transferido para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
"Devido à grande procura, estamos levando show para um lugar com estrutura maior, maior comodidade de transporte e segurança para o público", disse Nelinho Miranda, empresário que está trazendo o show para o Espírito Santo.
Além do Embaixador, o Buteco Vitória terá shows de Os Menotti, Sorriso Maroto e da dupla Bruno e Denner. A abertura dos portões está marcado para 18h.
De acordo com o produtor, todos os ingressos adquiridos anteriormente valerão para o novo local e os setores do evento continuam os mesmos. "Queremos tornar a experiência do Buteco Vitória inesquecível, aumentando o conforto para todos", completa Nelinho.
Quem ainda não adquiriu os ingressos, vale ficar de olho para não ficar de fora. O sucesso nas vendas já é tanto que as entradas estão no 4º lote, saindo por R$ 400 (meia/setor Embaixador) e R$ 210 (meia/setor Ficha Limpa). Vale lembrar que todos podem pagar meia ao levar dois quilos de alimento no dia do show.

SERVIÇO

  • BUTECO VITÓRIA
  • Com Gusttavo Lima, Os Menotti
  • Quando: 23 de julho
  • Onde: estádio Kleber Andrade - R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica
  • Ingressos: R$ 400 (meia/setor Embaixador) e R$ 210 (meia/setor Ficha Limpa)
  • Pontos de Venda: site Balada App (com cobrança de taxa) nas lojas Reserva dos shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha (sem cobrança de taxa)

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