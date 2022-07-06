Buteco Vitória: show de Gusttavo Lima muda para o Kleber Andrade

Gusttavo Lima tem encontro com os capixabas no dia 23 de julho Crédito: Instagram/@gusttavolima

O show de Gusttavo Lima, marcado para o dia 23 deste mês, vai mudar de lugar. A apresentação, que aconteceria no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, foi transferido para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

"Devido à grande procura, estamos levando show para um lugar com estrutura maior, maior comodidade de transporte e segurança para o público", disse Nelinho Miranda, empresário que está trazendo o show para o Espírito Santo.

Além do Embaixador, o Buteco Vitória terá shows de Os Menotti, Sorriso Maroto e da dupla Bruno e Denner. A abertura dos portões está marcado para 18h.

De acordo com o produtor, todos os ingressos adquiridos anteriormente valerão para o novo local e os setores do evento continuam os mesmos. "Queremos tornar a experiência do Buteco Vitória inesquecível, aumentando o conforto para todos", completa Nelinho.

Quem ainda não adquiriu os ingressos, vale ficar de olho para não ficar de fora. O sucesso nas vendas já é tanto que as entradas estão no 4º lote, saindo por R$ 400 (meia/setor Embaixador) e R$ 210 (meia/setor Ficha Limpa). Vale lembrar que todos podem pagar meia ao levar dois quilos de alimento no dia do show.

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