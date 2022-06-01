Servidor processa Gusttavo Lima por ter número de celular citado em música

Gusttavo Lima foi processado por um servidor público de Roraima Crédito: Photo Premium/Folhapress

Gusttavo Lima está vivendo seu inferno astral. Após ver seu nome envolvido em polêmicas por conta de seus cachês milionários , o sertanejo foi processado por um servidor público de Roraima, que acusa o artista de ter divulgado seu número de celular em uma de suas canções, o hit "Bloqueado".

No pedido, ajuizado no último dia 27, os advogados estipularam um valor de R$ 48.480 mil por danos morais, mas deixaram livre para o juiz decidir "qualquer outro valor a ser analisado conforme o potencial econômico-social do acusado e a gravidade do dano causado".

Segundo portal G1, o homem de 49 anos - que não teve o nome divulgado - afirma que todos os dias recebe inúmeras ligações e mensagens (quase sempre de zombaria) em seu aparelho, o que tem gerado muitos transtornos. E olha que o DDD de nenhuma região do país é informado na canção. Ah, sim: até conteúdo pornográfico já foi enviado.

O servidor público relatou ao G1 que tem o mesmo número há mais de 10 anos, por isso considera injusto, depois de tanto tempo, ter que se desfazer do contato.

A maioria das mensagens são enviadas durante a madrugada e se intensificam de quinta a domingo. Ao portal, o homem informou que também recebe ligações de várias pessoas mencionando o trecho da canção.

Servidor público de Roraima recebe várias mensagens por dia de fãs de Gusttavo Lima Crédito: G1/Acervo pessoal

A ação movida contra o cantor - segundo o site - tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima. A defesa alega que o número de telefone foi inserido indevidamente na música e cita que a situação "não se trata apenas de um mero aborrecimento."

Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para dia 12 de julho e deve ocorrer por videoconferência. Uma intimação foi enviada para Gusttavo Lima em seu endereço de Goiânia (GO).

"O grande problema é que não posso desligar o telefone à noite e nem deixar ele longe de mim quando vou dormir. Tenho uma mãe com 92 anos que mora em outra casa e que pode me ligar caso precise de médico", afirmou o servidor. "Minha intenção com a ação não é buscar fama, mas apenas uma reparação pelo dano causado".

Na música, o número do telefone é citado nas frases antes do refrão. O clipe, lançado em novembro de 2021, tem mais de 156 milhões de visualizações no canal oficial de Gusttavo Lima no YouTube.