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Pede indenização

Servidor processa Gusttavo Lima por ter número de celular citado em música

Segundo o G1, servidor público de Roraima afirma que todos os dias recebe inúmeras mensagens em seu aparelho, inclusive pornográficas, o que tem gerado muitos transtornos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 13:57

O cantor Gusttavo Lima em apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018
Gusttavo Lima foi processado por um servidor público de Roraima Crédito: Photo Premium/Folhapress
Gusttavo Lima está vivendo seu inferno astral. Após ver seu nome envolvido em polêmicas por conta de seus cachês milionários, o sertanejo foi processado por um servidor público de Roraima, que acusa o artista de ter divulgado seu número de celular em uma de suas canções, o hit "Bloqueado". 
No pedido, ajuizado no último dia 27, os advogados estipularam um valor de R$ 48.480 mil por danos morais, mas deixaram livre para o juiz decidir "qualquer outro valor a ser analisado conforme o potencial econômico-social do acusado e a gravidade do dano causado".
Segundo portal G1, o homem de 49 anos - que não teve o nome divulgado - afirma que todos os dias recebe inúmeras ligações e mensagens (quase sempre de zombaria) em seu aparelho, o que tem gerado muitos transtornos. E olha que o DDD de nenhuma região do país é informado na canção. Ah, sim: até conteúdo pornográfico já foi enviado.
O servidor público relatou ao G1 que tem o mesmo número há mais de 10 anos, por isso considera injusto, depois de tanto tempo, ter que se desfazer do contato. 
A maioria das mensagens são enviadas durante a madrugada e se intensificam de quinta a domingo. Ao portal, o homem informou que também recebe ligações de várias pessoas mencionando o trecho da canção.
Servidor público de Roraima recebe várias mensagens por dia de fãs de Gusttavo Lima
Servidor público de Roraima recebe várias mensagens por dia de fãs de Gusttavo Lima Crédito: G1/Acervo pessoal
A ação movida contra o cantor - segundo o site - tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima. A defesa alega que o número de telefone foi inserido indevidamente na música e cita que a situação "não se trata apenas de um mero aborrecimento."
Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para dia 12 de julho e deve ocorrer por videoconferência. Uma intimação foi enviada para Gusttavo Lima em seu endereço de Goiânia (GO).
"O grande problema é que não posso desligar o telefone à noite e nem deixar ele longe de mim quando vou dormir. Tenho uma mãe com 92 anos que mora em outra casa e que pode me ligar caso precise de médico", afirmou o servidor. "Minha intenção com a ação não é buscar fama, mas apenas uma reparação pelo dano causado".
Na música, o número do telefone é citado nas frases antes do refrão. O clipe, lançado em novembro de 2021, tem mais de 156 milhões de visualizações no canal oficial de Gusttavo Lima no YouTube.
Esse não é o primeiro caso polêmico envolvendo "Bloqueado".  Uma vendedora que mora em Fátima do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, e um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo, que têm o mesmo número apresentado na música, também já reclamaram que estão sendo importunados de forma indevida. É muito azar!

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