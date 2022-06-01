  • Luísa Sonza fala sobre rumores de affair com PA: 'Um monte de verdade distorcida'
Luísa Sonza fala sobre rumores de affair com PA: 'Um monte de verdade distorcida'

Cantora fez uma série de publicações nas redes sociais após um jornalista afirmar que ela teria ficado com o ex-BBB no show de Thiaguinho, em Vitória
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 12:36

PA e Luísa Sonza curtem show em Vitória Crédito: Reprodução Instagram
Após rumores sobre um suposto beijo entre Luísa Sonza e o ex-BBB Paulo André no show do cantor Thiaguinho, em Vitória, a artista decidiu se pronunciar. Nas redes sociais, a dona do hit “Café da Manhã” esclareceu os boatos e disse que não conversou com jornalistas sobre a situação. Segundo a cantora, esse é um tipo de assunto que ela não fala nem para amigos pessoais.
"Só um negócio: eu não falo com quem eu fico ou não pra jornalista nenhum. Não falo nem para os meus amigos (risos). Tem gente falando que confirmei coisa para jornalista. Eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho que ganho mais dinheiro, literalmente", começou ela.
Apesar da publicação, Sonza não confirmou e nem negou se realmente houve alguma relação com o ex-BBB. "Vontade de falar tudo e explicar as coisas direito porque é tanto disse-me-disse, um monte de verdade distorcida e umas mentiras no meio que até eu fico confusa (risos). E ainda óbvio que sobra para mim tudo, né.. Disso já sabemos há anos (risos)", continuou em outro tweet.
Ao final, a cantora relatou novamente sua tristeza em ver seu nome atrelado a boatos. "Odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar, tô nem aí. Minha vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta. Mas, poxa, além de falar da minha vida, ainda colocam palavras na minha boca. Aí a Lulu fica chateada, né gente. E ainda passo de faladora, coisa que eu odeio", afirmou.

