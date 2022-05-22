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Vídeo: Luísa Sonza e Paulo André curtem show de Thiaguinho juntos em Vitória

Os dois ficaram lado a lado aproveitando a apresentação que aconteceu em uma casa de shows da Capital, deixando fãs que "shippam" os dois em polvorosa. Luísa foi uma das atrações da noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 14:26

PA e Luísa Sonza curtem show em Vitória
PA e Luísa Sonza curtiram show em Vitória Crédito: Reprodução Instagram
A cantora Luísa Sonza e o ex-BBB Paulo André foram filmados curtindo juntos o show de Thiaguinho, na madrugada deste domingo (22), em Vitória. Os dois ficaram lado a lado aproveitando a apresentação que aconteceu em uma casa de shows da Capital. Luísa foi uma das atrações da noite, mas também chamou atenção nas redes sociais pela proximidade com o velocista morador de Vila Velha.
PA e Luísa já trocaram curtidas em posts do Instagram. Apesar de ter vivido um romance com Jade Picon no Big Brother Brasil 22, Paulo André e a influenciadora já deixaram claro que são só amigos. Já Luísa, que foi casada com Whindersson Nunes, está solteira desde que anunciou o fim do tumultuado namoro com Vitão, no fim do ano passado.
Os fãs, que já shippavam a dupla desde que notaram que eles estavam trocando curtidas no Instagram, ficaram em polvorosa. “Luísa Sonza e Paulo Andre fariam o casal mais gostosão do Brasil”, disse uma internauta. “Sonza e PA são lindos demais juntos. Shipo muito”, elogiou outro.
O ex-BBB aparece cantando em uma das fotos publicadas por Thiaguinho no Instagram. Na própria rede social, Paulo André postou alguns vídeos dançando ao lado do pai.
Com informações de Metrópoles e Revista Quem

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