Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Jesuíta Barbosa festeja aniversário de Alanis Guillen: 'Gloriosa!'

No Instagram, postagem reúne cenas da atriz de 'Pantanal', que completou 24 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 11:54

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) em cena na novela Pantanal
Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) em cena na novela Pantanal Crédito: Reprodução
Em postagem no Instagram, o ator Jesuíta Barbosa, o Jove da novela "Pantanal", aproveitou o final do expediente na última sexta-feira (20) para homenagear Alanis Guillen, a Juma Marruá, que completou 24 anos.
"Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela: mas aí tudo já está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa! Um beijo bom", escreveu Jesuíta na postagem que acompanha uma série de fotos da atriz durante as gravações da trama.
O par romântico da novela tem dado o que falar nas redes sociais, em um comentário da postagem o ator Jackson Antunes diz: "Tem uns bons anos que a gente não via um casal com uma química e integração de nos emocionar e nos encantar. Viva!". No carnaval deste ano, Jesuíta desmentiu rumores de que os dois estariam juntos na vida real.
Nos stories do Instagram, a atriz Juliana Paes, que interpretou Maria Marruá, a mãe de Juma na trama, também parabenizou Alanis. "Parabéns também para minha eterna filhota pantaneira @alanissguillen", escreveu.

Veja Também

Wanessa Camargo fala sobre suposto affair com Dado Dolabella

Pete Davidson deve deixar o programa Saturday Night Live

Viola Davis diz em Cannes que um diretor a chamou pelo nome de sua empregada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pantanal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados