Jesuíta Barbosa festeja aniversário de Alanis Guillen: 'Gloriosa!'

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) em cena na novela Pantanal Crédito: Reprodução

Em postagem no Instagram, o ator Jesuíta Barbosa, o Jove da novela "Pantanal", aproveitou o final do expediente na última sexta-feira (20) para homenagear Alanis Guillen, a Juma Marruá, que completou 24 anos.

"Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela: mas aí tudo já está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa! Um beijo bom", escreveu Jesuíta na postagem que acompanha uma série de fotos da atriz durante as gravações da trama.

O par romântico da novela tem dado o que falar nas redes sociais, em um comentário da postagem o ator Jackson Antunes diz: "Tem uns bons anos que a gente não via um casal com uma química e integração de nos emocionar e nos encantar. Viva!". No carnaval deste ano, Jesuíta desmentiu rumores de que os dois estariam juntos na vida real.