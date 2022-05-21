Famosos

Pete Davidson deve deixar o programa Saturday Night Live

Colegas de elenco do comediante também estariam saindo da atração
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 09:49

Comediante Pete Davidson Crédito: Robyn Beck /AFP
O comediante Pete Davidson, 28, estrela do Saturday Night Live, deixará o programa quando a 47ª temporada chegar ao fim, segundo a Variety. Os colegas de elenco Kate McKinnon , Aidy Bryant e Kyle Mooney também estariam saindo do programa.
O representante de Davidson não respondeu ao pedido de comentário. A NBC e o SNL recusaram o pedido de comentário do The Post. Apesar dos rumores de que Davidson está na Itália para o casamento de Kourtney Kardashian, irmã de sua namorada Kim Kardashian, 41, fontes disseram que ele estará no episódio do SNL desta semana para se despedir.
Davidson deu a entender sobre sua saída do programa durante uma entrevista com Charlamagne Tha God, em 2020, admitindo estava pronto para se afastar do programa. Na época, ele disse que estava cansado de ser o alvo das piadas no programa.
"Tenho conversas com muitas pessoas [sobre sair]. É uma coisa difícil de fazer, porque você nunca quer puxar o gatilho muito cedo. Todo mundo sempre disse, 'Você saberá quando souber e tudo ficará bem'."
Davidson se juntou ao programa de comédia da NBC na 40ª temporada, em setembro de 2014. Aos 20, ele foi o primeiro membro do elenco a nascer na década de 1990 e um dos mais jovens de todos os tempos. Ele conheceu a namorada Kim Kardashian no programa, em 2021, quando ela interpretou Jasmine e ele Aladim. "Quando nos beijamos, eu fiquei tipo: 'Hmm!'", disse Kardashian no podcast Not Skinny but Not Fat, em abril.

