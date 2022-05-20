Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Diamond League'

Paulo André estreia como comentarista de atletismo no SporTV

Medalhista de prata nos 100m dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o velocista é convidado da transmissão deste sábado (21) da segunda etapa da 'Diamond League', no SporTv
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 19:59

Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
Paulo André Camilo vai estrear como comentarista de TV Crédito: Globo/João Cotta
Ainda sem previsão de volta aos treinos, o ex-BBB Paulo André Camilo, o PA, vai estrear como comentarista de TV. Medalhista de prata nos 100m dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o velocista é convidado da transmissão deste sábado (21) da segunda etapa da 'Diamond League', no SporTv
"Comentar é uma experiência nova e diferente para mim, mas é algo que vale viver e experimentar. Teoricamente, estaria nas pistas competindo e desta vez estarei do outro lado, comentando em uma transmissão. Estou muito animado e ansioso para começar e fazer logo parte de tudo isso", disse Paulo André.
Disputada desde 2010, a Diamond League, principal circuito de competições do atletismo. Os atletas acumulam pontos em cada etapa, de acordo com a colocação ao final da corrida. Ao final de treze etapas, os seis melhores nas provas de campo, os oito primeiros nas provas de pista entre 100 e 800 m e os dez melhores no ranking nas provas a partir de 1.500 m se classificam para a etapa final, que acontece em Zurique, no dia 8 de setembro.
A transmissão da segunda etapa da competição começa às 10h deste sábado, no SporTV 2, com a narração de Sérgio Arenillas e comentários de Arnaldo Oliveira e do convidado Paulo André.

Veja Também

Larissa Manoela lança disco que marca sua transição de público: 'Necessário e natural'

Ana Maria Braga para reality show no 'Mais Você' após caso de blackface

Chris Brown parabeniza Rihanna pelo nascimento do primeiro filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados