Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Chris Brown parabeniza Rihanna pelo nascimento do primeiro filho

Rapper e cantora terminaram namoro em 2009 após ela ser agredida
Publicado em 20 de Maio de 2022 às 10:15

Chris Brown parabeniza Rihanna pelo nascimento do primeiro filho
O rapper Chris Brown, 32, parabenizou a ex-namorada, a cantora Rihanna, 34, pelo nascimento de seu primeiro filho com A$AP Rocky, 33. Ele publicou no stories do Instagram emojis de uma mulher grávida e de mãos em oração acompanhados da mensagem: "Parabéns".
Brown e Rihanna namoraram de 2007 a 2009 até ela ser agredida pelo músico e terminar o relacionamento. Durante uma discussão, a cantora pediu para que ele a levasse para casa e "fingiu ligar" para uma pessoa, dizendo que Brown a iria deixar em casa e que era para chamar a polícia.
Segundo Rihanna, o telefonema falso deixou o músico tão enfurecido, que chegou a ameaçar a cantora. "Eu vou te matar", teria dito Brown. A partir desse momento, ele começou a agredir a cantora com os punhos. Ela ficou com o rosto ensanguentado e machucado a ponto de ser hospitalizada.
Brown se entregou à polícia logo após o incidente e meses depois se declarou culpado da acusação de agressão. Ele aceitou um acordo judicial que incluía trabalho comunitário, cinco anos de liberdade condicional e aconselhamento sobre violência doméstica. Houve também uma ordem de restrição.
Em entrevista à Oprah Winfrey, a cantora falou que os dois chegaram a ficar brevemente juntos de 2012 a 2013 e a trabalhar uma amizade. Mas após esse novo término eles não estiveram mais juntos.

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados