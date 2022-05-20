Xamã fala sobre rumores de relacionamento com Yasmin Brunet Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress / Fotoarena/Folhapress

Depois dos rumores de que o rapper Xamã e Yasmin Brunet estariam vivendo um affair, o cantor decidiu abrir o jogo sobre a situação. Na última terça-feira (17), o artista e a modelo foram vistos juntos em uma boate de São Paulo. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o encontro foi apenas casual e sem nenhum outro tipo de envolvimento amoroso.

Para o jornalista, Xamã contou que ele e Brunet apenas se esbarraram na casa noturna. “Acho que viram a gente na Vitrinni e ontem o Gossip [do Dia, perfil de celebridades no Instagram] postou”, disse o rapper. Ainda segundo o cantor, não aconteceu “nada de mais”.