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  • Karina Bacchi: fanatismo religioso foi o motivo da separação de Amaury Nunes
Chegou ao fim

Karina Bacchi: fanatismo religioso foi o motivo da separação de Amaury Nunes

Segundo o colunista Leo Dias, depois de se converter, a atriz passou a levar uma vida dedicada inteiramente à religião, chegando a ler a Bíblia por até 10 horas diárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 18:24

Karina Bacchi e Amaury Nunes estavam juntos desde 2018
Karina Bacchi e Amaury Nunes estavam juntos desde 2018 Crédito: Instagram/@karinabacchi
Após o fim do casamento entre a atriz Karina Bacchi e o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, vários rumores surgiram entre os internautas sobre o motivo do divórcio. Segundo Leo Dias, do jornal Metrópoles, a rotina restritiva da atriz somada à um fanatismo religioso são apontados como causa do rompimento matrimonial. Amigos próximos de Karina afirmaram ao colunista que uma das atividades da ex-modelo é ler a Bíblia de 8 a 10 horas por dia.
Além de se dedicar integralmente à fé, a vencedora do reality "A Fazenda 2" (2009), passou a frequentar a igreja Yah Church, em São Paulo, de duas a três vezes por semana, onde voltava, por diversas vezes, durante a madrugada. De acordo com a publicação, esse seria um dos problemas entre Tina, personagem de Karina em ''Da Cor do Pecado'', e Nunes.
O corte de relação não ficou apenas entre marido e mulher. Segundo Leo Dias, Karina se desfez de amizades com pessoas que não seguiam a mesma doutrina que ela e parou de frequentar lugares onde pessoas de outras religiões estivessem presentes. Segundo informações de íntimos ao colunista, Bacchi se negou a ir em um evento porque o cantor Thiaguinho iria apresentar por ele não ser evangélico.
O término entre o Amaury e Bacchi já dura mais de 1 mês e, segundo amigos, não há chances de se unirem como casal novamente. 

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