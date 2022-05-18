Susana Vieira diz que seus ex-maridos 'foram péssimos' e deram 'muito problema'

A atriz Susana Vieira Crédito: Instagram/@susanavieiraoficial

A atriz Susana Vieira, 79, comentou sua vida pessoal em entrevista ao programa "Casa Feliz", da emissora portuguesa SIC, e revelou que seus casamentos passados não a agradaram. Sem citar nomes, ela afirmou que seus ex-maridos foram "péssimos".

"Vou dizer tudo, mas sem dizer nomes. Tenho medo de ser censurada ou processada. Mas não vou falar coisas horrorosas. Nomes de maridos eu não falo, mas foram péssimos, quase todos. Foi uma coisa...Cinco!", começou.

"Eu não sei se é o homem brasileiro, não sei se fui eu. Não sei se eles vieram atrás da Susana Vieira achando que eu estou com o cofre cheio. Só sei que foi muito problema que eu tive. Não fiquei traumatizada com nada. Eu mando embora, mas leva tempo porque é difícil botar homem para fora de casa", completou a atriz.

Ela ainda revelou que já beijou muito em seus anos de televisão. A artista também elegeu Tony Ramos e José Wilker como seus melhores pares, e ainda disse que gostaria de encontrar um namorado português. "A TV era mais ousada e hoje a gente faz tudo pisando em ovos", pontuou.