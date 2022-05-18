Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Susana Vieira diz que seus ex-maridos 'foram péssimos' e deram 'muito problema'
O cupido falhou

Susana Vieira diz que seus ex-maridos 'foram péssimos' e deram 'muito problema'

Atriz ainda revelou que pretende buscar um namorado português
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 11:52

A atriz Susana Vieira
A atriz Susana Vieira Crédito: Instagram/@susanavieiraoficial
A atriz Susana Vieira, 79, comentou sua vida pessoal em entrevista ao programa "Casa Feliz", da emissora portuguesa SIC, e revelou que seus casamentos passados não a agradaram. Sem citar nomes, ela afirmou que seus ex-maridos foram "péssimos".
"Vou dizer tudo, mas sem dizer nomes. Tenho medo de ser censurada ou processada. Mas não vou falar coisas horrorosas. Nomes de maridos eu não falo, mas foram péssimos, quase todos. Foi uma coisa...Cinco!", começou.
"Eu não sei se é o homem brasileiro, não sei se fui eu. Não sei se eles vieram atrás da Susana Vieira achando que eu estou com o cofre cheio. Só sei que foi muito problema que eu tive. Não fiquei traumatizada com nada. Eu mando embora, mas leva tempo porque é difícil botar homem para fora de casa", completou a atriz.
Ela ainda revelou que já beijou muito em seus anos de televisão. A artista também elegeu Tony Ramos e José Wilker como seus melhores pares, e ainda disse que gostaria de encontrar um namorado português. "A TV era mais ousada e hoje a gente faz tudo pisando em ovos", pontuou.
Susana foi casada com o diretor Régis Cardoso de 1961 a 1972, e teve seu único filho, Rodrigo, no casamento. Cardoso faleceu em 2005. Ela também foi casada com o empresário Carso Gardeazabal, de 1986 a 2003, com o ex-policial Marcelo Silva de 2006 a 2008, quando ele morreu por overdose, e com o mágico Sandro Pedroso.

Veja Também

'Isso é foto de amigo?', questiona web diante de foto publicada por Gil do Vigor

Atores de 'Cara e Coragem' celebram protagonismo preto

Neymar compartilha foto romântica com a namorada: 'Meu bombom'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Susana Vieira Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados