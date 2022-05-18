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'Isso é foto de amigo?', questiona web diante de foto publicada por Gil do Vigor

'Ele é super fofinho, gentil e romântico', escreveu economista na legenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 11:06

Gil do Vigor compartilha foto com amigo
Gil do Vigor compartilha foto com amigo Crédito: Gil do Vigor compartilha foto com amigo
O economista Gil do Vigor, 30, deixou seus fãs e seguidores intrigados ao publicar uma foto em seu Twitter ao lado de um "por enquanto amigo". O ex-BBB compartilhou o registro onde está deitado sem camisa junto com um homem loiro, sem explicar quem seria.
"Ai gente, como não amar esse menino? Ele é super fofinho, gentil e romântico. Por enquanto meu amigo, mas vocês sabem que meu coração canceriano já está criando várias e várias coisas. Sigamos! Agora me falem, né... Lindinho? Ah", escreveu ele na legenda da foto.
Nos comentários da publicação internautas começaram a especular a relação dos dois. "Amigo... Sei...", escreveu um. "Viva a amizade", publicou João Luiz, também ex-BBB. "Esses corações cancerianos... Sofremos viu. Mas aproveita Gil", completou outra. "E isso é foto de amigo, Gil?", questionou um quarto.
Recentemente, Gil participou do quadro Solteiros Online no programa Mais Você (Globo). Após ter escolhido o goiano Raimundo para um café da manhã online, os dois encontraram, se olharam e já se deram um beijo. "Você é grandão, bonitão", disse Gil para o pretendente.
Eles ganharam um jantar para poderem se conhecer melhor. No programa, o economista revelou que, decidiram ficar só na amizade. "Queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de se conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom", disse Gil.

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