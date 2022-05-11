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'Nunca namorei um rapaz', revela Gil do Vigor, que busca namorado no Mais Você

Economista disse que último relacionamento sério foi em 2016
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:10

O ex-BBB Gil do Vigor
O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/gildovigor
O economista Gil do Vigor, 30, participou na manhã desta quarta-feira (11) do quadro Solteiros Online para encontrar um namorado em rede nacional. A atração do programa Mais Você (Globo) trouxe cinco pretendentes para o ex-BBB, que também comentou um pouco sobre sua vida amorosa.
"A última vez que eu namorei foi com a minha ex-namorada, em 2016 acho. Efetivamente namorar um rapaz, nunca namorei não", comentou o economista. Ele disse que sua família sempre foi aberta com sua orientação sexual, mas que ele mesmo teve receio de se aceitar e por muito tempo quis mudar, devido à sua religião.
Para um futuro namoro, Gil diz que, ao mesmo tempo que é romântico, não gosta de ficar de grude. "Sou muito pragmático e não tenho paciência", disse ele, que ainda revelou preferir homens um pouco mais velhos, mas que não se opõe a conhecer pretendentes mais novos também.
Dentre os pretendentes, foram apresentados: Raimundo, 27, dono uma microempresa; Rubens, 29, comissário de voo que atualmente mora em Dallas, nos EUA; Nilmar, 28, que reside em Salvador, e é estudante de farmácia e formado em logística; Ed Cavalcanti, 27, que mora em Recife e estuda na mesma universidade que Gil estudou; e Caíque Silva, 26, do interior de São Paulo que já beijou o economista.
Na primeira etapa, Gil eliminou Ed Cavalcanti após fazer uma pergunta às cegas para todos. Na segunda etapa, os quatro pretendentes que sobraram tiveram 30 segundos para convencer Gil a serem escolhidos para um encontro. O economista escolheu Raimundo para um café da manhã virtual.

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