Jade Picon será atriz na Globo? Possível contratação gera polêmica entre fãs

Jade Picon Crédito: João Cotta/Globo

O nome da influenciadora e empresária Jade Picon, 20, apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (10). O motivo é que muitas pessoas estão comentando sobre uma possível contratação da ex-BBB pela Globo, e ainda surgiram rumores de que ela seria escalada para uma novela, também na emissora.

Os comentários se dividiram entre comemorações e críticas. "Uma coisa que não podem falar que Jade Picon não merece esse papel [na novela], ela fez uma coleção aos 13 anos e aos 20 anos já é a dona da sua própria [marca] isso com dedicação dela. Orgulho de ser fã dessa mulher", escreveu uma.

"A Jade é a maior, meu Deus! Te amo Jade Picon", disse outra. "A vida é uma caixinha de surpresas. Jade,

já podemos chorar de felicidade junto com você ?", perguntou uma terceira, respondendo a um tuíte da influenciadora dizendo que quer mostrar tudo o que está acontecendo para os fãs.

Apesar dos elogios e celebrações dos fãs, outros internautas criticaram o fato de a influenciadora não ter formação para atuar. "Dia triste para alunos de teatro e cinema que estudam tanto para conseguir um papel em novelas. (Sim, estou falando sobre a Jade Picon)", escreveu outra internauta.

"Gente desculpa minha ignorância, acabei de ler que a Jade Picon vai fazer novela horário nobre e eu fiquei tipo? Porque até então pelo que eu sei dela, ela e influencer de style e moda e tipo... Alguém poderia me dizer se ela faz teatro ou algo do tipo?", questionou outra.

Na entrevista após ser eliminada do BBB, ela afirmou que tem um grande sonho de investir na carreira de atriz. "Comentei lá dentro que eu tenho um sonho enorme de ser atriz, era algo que eu ia estudar esse ano", disse. Ela também reforçou que não recusaria trabalhos como apresentadora.

Uma coisa que não podem falar que Jade Picon não merece esse papel, ela fez uma coleção aos 13 anos e aos 20 anos já é a dona da sua própria isso com dedicação dela. Orgulho pra caraio de ser fã dessa mulher — isy 🌩 (@isycoments) May 10, 2022

A JADE É A MAIOR MEU DEUSSS

TE AMO JADE PICON ❤️‍🔥❤️‍🔥 — Emily (@comenta_emily) May 10, 2022

A vida é uma caixinha de surpresas 🌪@jadepicon já podemos chorar de felicidade junto com você ? pic.twitter.com/7fG2Q500oj — Taty Frazão 🌪 (@TatyFrazao) May 10, 2022