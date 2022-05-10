'Maior onda da minha vida', diz o surfista Lucas Chumbo sobre nascimento da 1ª filha

O surfista Lucas Chumbo anunciou o nascimento de sua primeira filha Crédito: Agif/Folhapress

O surfista Lucas Chumbo, 26, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (9) para anunciar o nascimento de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Monise Alves. "O meu amor chegou, a melhor e maior onda da minha vida", escreveu.

A filha do ex-BBB e ex-No Limite se chama Maitê. Nos Stories, a esposa do atleta ainda escreveu uma mensagem para ele. "Coisa mais linda e emocionante descobrir mais uma qualidade sua, papai. Te amo ainda mais! Obrigada por cuidar tão bem da nossa família."

Maitê nasceu no no hospital Sharp Mary Birch, na Califórnia, nos Estados Unidos. O surfista também fez vídeos de sua esposa amamentando a filha. Chumbo anunciou em novembro do ano passado que seria pai, em uma publicação feita em seu Instagram.

No texto, ele revelou o sexo da bebê e também já contou sobre o nome escolhido. "Uma nova fase começando em nossas vidas meu amor, não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo agora", escreveu ele na época.