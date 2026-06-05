"Chorei no colo dos meus pais", diz Estêvão sobre lesão que o tirou da Copa





"Quando eu acordei, fui tomar banho, o médico me ligou três vezes, no dia que ele falou que ia me dar um resultado. Aí liguei para ele e ele falou 'traz seus pais aqui que a gente quer falar com eles também'. A gente já sabe que se fosse pra dar qualquer outra notícia, já falaria ali na hora, na cara, mas quando falaram pra levar meus pais ali, eu já estava com uma percepção que vinha alguma coisa maior", contou.

O jogador relatou ainda que foi orientado a levar os pais na conversa com o departamento médico.