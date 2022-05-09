Cantor Henrique, da dupla com Juliano, é procurado pela Justiça

Henrique está sendo procurado pela justiça Crédito: Reprodução @henriqueejuliano

O cantor Henrique, da dupla Henrique e Juliano está sendo procurado pela justiça há quase quatro anos. O motivo é uma suposta agressão ocorrida em 24 de julho de 2018. A informação é da jornalista Cíntia Lima, do Em Off.

Denunciado nas esferas criminal e cível, o cantor pagou uma indenização para se livrar da primeira acusação, mas nunca compareceu para se defender da segunda. O caso aconteceu após a festa de um aniversário da cantora Marília Mendonça. O técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores Thiago Martins da Silvia alegou que, ao pegar o celular para acessar a galeria de fotos, recebeu um soco na boca do músico, além de ser agredido por outras seis pessoas. Eles acharam que a vítima queria filmar o evento.

“Fui abrir a galeria de fotos, um deles tomou o celular da minha mão, me desferiu um soco na boca. Apareceu o Henrique que, ao invés de apartar, me enforcou com muita força, deu soco na cara, passou a mão no meu rosto, me mostrou o sangue e me chamou de otário”, disse a vítima em depoimento.

Ainda de acordo com a jornalista, Thiago Martins abriu um processo contra Henrique nas varas criminal e cível. Nas duas, o valor pedido foi de R$ 50 mil. Entretanto, na primeira denúncia o cantor fez um acordo chamado “Transação Penal”, pagou R$ 7,5 mil e encerrou o chamado.

Na vara cível, Henrique nunca teria comparecido ao tribunal. A Justiça teria tentado entrar em contato com o artista em três ou quatro oportunidades. A intimação teria sido enviada até para o endereço da empresa da dupla, que fica em Goiânia. De acordo com a reportagem, a Justiça teria tido ciência que o cantor mora em uma fazenda de Tocantins e deve enviar uma Carta Precatória.

Na época o delegado Antônio André Santos Júnior, declarou que Henrique seria ouvido. O delegado explicou que a defesa do artista afirmou que, em virtude da agenda cheia de shows, Henrique iria se pronunciar sobre o caso apenas diante do juiz. Antônio André afirmou que nenhuma das testemunhas ouvidas disseram ter visto a briga entre Henrique e Thiago.