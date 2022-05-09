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Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi se afastou das redes após sofrer ameaças

Influenciadora colocou foto com a palavra "off" no perfil do Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 08:16

Maira Cardi
Maira Cardi Crédito: Reprodução @Mairacardi
Além de ter visto a filha adoecer e ter sofrido estresse com o Big Brother Brasil 22 (Globo), Maíra Cardi também se afastou das redes sociais por causa de ameaças. Foi o que contou neste domingo (8) o marido, Arthur Aguiar, campeão da edição do reality.
"Além de tudo o que ela já disse [...] ela infelizmente está aí sofrendo algumas ameaças e tal. Mas, enfim, isso aí eu deixo para depois, se ela quiser contar", disse o cantor pelo Instagram, sem entrar em detalhes.
Cardi não deletou suas páginas nas redes, mas colocou um foto com a palavra "Off" no perfil do Instagram na sexta-feira. Pouco antes, pelos stories, ela explicou os motivos do afastamento.
"Preciso de um tempo daqui. Na verdade não só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho. Nesses quatro meses, desde o comecinho do ano até agora, vivi intensamente. Não foi fácil, a minha filha ficou internada duas vezes, uma delas ficou na UTI. Foi uma luta brava", disse.
Maíra afirmou que deixou de lado seus negócios e que agora precisa renovar suas energias. "Eu já não tenho mais para dar. A gente dá o que a gente tem. Quando uma pessoa está dando alguma coisa de ruim para você, está falando mal, criticando, acabo tendo dó. Penso que se isso está vazando, imagina o que tem por dentro?", complementou.
Essa não é a primeira vez que Cardi afirma que vai se afastar da internet. Em janeiro, no mesmo dia que Arthur entrou no programa da Globo, a filha do casal, Sophia, 3, foi hospitalizada, e a influenciadora fez depois uma publicação no Instagram pedindo desculpas pela ausência na plataforma.

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