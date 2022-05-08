"Aprendi na raça", diz mãe dos quíntuplos capixabas sobre a rotina puxada

Mariana Mazzeli e os quíntuplos Crédito: Bruna Abreu

“Amor de mãe não perde força e nem acaba, ele é forte e poderoso”, é o que diz Mariana Mazzeli, mãe dos quíntuplos capixabas. Neste domingo (08), Dia das Mães, “HZ” mergulhou na rotina dessa turma para entender, em especial, como é um dia na vida dessa mãe nada convencional.

Para dar conta de todos os afazeres do dia, a mãe de Jayme, Benício, Bela, Laís e Beatriz acorda bem cedo. Morando em Guarapari, a esposa de Jayme Reisen explica que acorda por volta das 6h para fazer cinco mamadeiras antes que os pequenos acordem. Durante o resto do dia, uma funcionária ajuda nas demais tarefas, como dar banho.

“A minha rotina é bem puxada. Acordo às 6h da manhã todo dia porque eles acordam muito cedo também. Levanto e faço cinco mamadeiras e cinco cafés da manhã. Temos uma funcionária. Então, espero ela chegar para começar a dar os banhos. Geralmente leva cerca de 1h30 para dar banho em todo mundo”

Ainda pela manhã, a empresária diz que coloca os quíntuplos para brincar e dormir antes de fazer o almoço e levar para a escola. Segundo ela, é nessa hora que sobra um tempo para conseguir se exercitar na academia que, por sinal, fica ao lado de casa.

“Eles brincam um pouco pela manhã e depois dormem por mais 1h. Os cinco conseguem dormir ao mesmo tempo porque já eu acostumei eles assim. Nessa hora, eu vou à academia treinar. E quando volto, faço almoço e levo eles para a escola. Nesse tempo, a minha funcionária me ajuda limpando a casa e lavando as roupas, que são muitas (risos)”, revela Mariana.

Mas engana-se quem pensa que levar os pequenos à escola é uma tarefa fácil. "Eu levo para a aula sozinha. Quando chego lá, as professoras precisam me ajudar para tirar eles do carro. Sem elas, ficaria bem mais difícil”, disse a capixaba.

MATERNIDADE X TRABALHO

Mariana é dona de uma loja virtual de artigos infantis. Enquanto as crianças estão na aula, a empresária conta que passa a tarde no espaço físico do empreendimento trabalhando com encomendas de roupas, calçados e acessórios.

Enquanto eles estão na escola, eu vou para a minha loja fazer as entregas. Eles ficam até às 17h na aula. Quando dá a hora de buscar, eu peço ajuda do meu marido ou da minha mãe

Mariana Mazzeli e sua mãe Crédito: Bruna Abreu

Ao chegar em casa, Mariana dá banho novamente em todos e coloca os gêmeos para dormir. Segundo ela, essa é a rotina de segunda, quarta e sexta. Nas terças e quintas, o trio Benício, Bela e Beatriz faz terapia em Vitória. Apesar da correria, a dona do perfil "Quíntuplos Capixabas” fala sobre a necessidade de ter uma rotina rígida.

“Criar uma rotina pertinente me ajuda a organizar e ter uma vida. Consigo jantar com o meu marido, namorar, conversar. Foi uma mudança muito brusca, nós aprendemos a conciliar e não abrimos mão dos nossos momentos juntos. Posso dizer que sou uma nova mulher”.

Mãe de primeira viagem, Mariana revela que lidar com a maternidade está sendo um grande desafio. E, mesmo nos momentos mais difíceis, até os próprios filhos ajudam em algumas tarefas.

A maternidade está sendo um desafio enorme. Tenho cinco filhos na mesma idade, mas com estágios de desenvolvimento diferentes. Eu preciso me dividir em cinco e acabo ficando com peso na consciência de não dar conta sempre. Sou mãe de primeira viagem, aprendi na raça. É incrível como eles me ajudam, parece que eles sentem que precisam me ajudar.

A gestação de Mariana durou 28 semanas e dois dias e foi preciso contar com a ajuda de 36 profissionais para realizar o parto. Os cinco irmãos passaram quatro meses na UTI Neonatal.

DESAFIOS

Em abril deste ano, o pai dos quíntuplos, Jayme Reisen, foi diagnosticado com Linfoma , um câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. Lutando contra a doença, Mariana diz que o marido busca levar a vida de forma leve.

“E tem mais esse desafio, o Jayme foi diagnosticado com câncer. Mas tenho que dizer que é incrível ver ele vencer essa doença. A gente até esquece que ele está doente, temos muita fé em Deus. Vamos fazer com que a doença não domine”, contou Mariana.

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