Quíntuplos capixabas ganham reality show para acompanhar o dia a dia da família

Família dos quíntuplos capixabas Crédito: Instagram/@quintuploscapixabas

Um, dois, três, quatro, cinco filhos. E, ainda por cima, gêmeos. A vida do casal capixaba Mariana Mazzeli e Jayme Reisen nunca mais foi a mesma desde o dia 4 de junho de 2019, quando deram à luz a quíntuplos. Hoje em dia, os pequenos são uma verdadeira sensação nas redes sociais - conhecidos como quíntuplos capixabas. Mas agora, a família de Jayme, Benício, Bela, Laís e Beatriz terá um reality show para "chamar de seu" no serviço de streaming Discovery Plus, o "Quintuplicou".

A partir do dia 9 de fevereiro, as pessoas vão poder acompanhar o dia a dia "nada convencional" da família dos quíntuplos. A mãe, Mariana, contou que o convite para o reality surgiu da própria Discovery, que estava atrás de uma família de cinco gêmeos. Segundo ela, as pessoas vão se surpreender com muitas situações "simples" do cotidiano que, para eles, é bem diferente.

"A nossa rotina não tem nada de convencional, algumas coisas simples como ir à praia ou ao supermercado tem que fazer uma programação (risos). Tenho sempre que contar com alguém para ir comigo, não é uma tarefa fácil. É tudo 'quintuplicado'. Eu acho que as pessoas vão gostar muito e se emocionar", afirmou Mariana.

A gestação durou 28 semanas e dois dias e foi preciso contar com a ajuda de 36 profissionais para realizar o parto. Jayme nasceu com 1,06 kg; Bella, com 900 gramas; Benício, com 755 gramas; Laís, com 450 gramas, e Beatriz, com 430 gramas. Após o parto, os cinco irmãos passaram quatro meses na UTI Neonatal. Mariana diz que o reality vai trazer também uma história de superação.

"É uma história real, de vida e de superação. A nossa história abrange muitos momentos positivos, tanto com o nascimento deles, quanto com tudo o que passaram no hospital. Sei que mostrar isso vai dar muita força para as mães que estão com esse problema. O reality também será uma forma de quebrar barreiras, com a rotina do Benício, que tem Síndrome de Down, e da Bella e da Beatriz, que tem lesão cerebral. Vamos mostrar essa batalha para o mundo”, ressaltou.

Morando em uma casa maior, em Guarapari, a rotina da família é um sucesso nas redes sociais. O perfil "Quíntuplos Capixabas" já soma quase 400 mil seguidores. E, com tanta gente curiosa acompanhando, a mãe dos pequenos garante que o reality irá proporcionar muito entretenimento.

"Tem muita bagunça e entretenimento. Mora eu, minha mãe e o meu marido na mesma casa. Vocês conseguem imaginar o 'vuco vuco' que deve ser? (risos). Morar com o esposo e mãe juntos não é fácil, mas podem apostar que será um reality engraçado e leve", frisou Mari.