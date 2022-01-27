Quíntuplos capixabas ganham reality show para acompanhar o dia a dia da família

Um, dois, três, quatro, cinco filhos. E, ainda por cima, gêmeos. A vida do casal capixaba Mariana Mazzeli e Jayme Reisen nunca mais foi a mesma desde o dia 4 de junho de 2019, quando deram à luz a quíntuplos. Hoje em dia, os pequenos são uma verdadeira sensação nas redes sociais - conhecidos como quíntuplos capixabas. Mas agora, a família de Jayme, Benício, Bela, Laís e Beatriz terá um reality show para "chamar de seu" no serviço de streaming Discovery Plus, o "Quintuplicou".
A partir do dia 9 de fevereiro, as pessoas vão poder acompanhar o dia a dia "nada convencional" da família dos quíntuplos. A mãe, Mariana, contou que o convite para o reality surgiu da própria Discovery, que estava atrás de uma família de cinco gêmeos. Segundo ela, as pessoas vão se surpreender com muitas situações "simples" do cotidiano que, para eles, é bem diferente.
"A nossa rotina não tem nada de convencional, algumas coisas simples como ir à praia ou ao supermercado tem que fazer uma programação (risos). Tenho sempre que contar com alguém para ir comigo, não é uma tarefa fácil. É tudo 'quintuplicado'. Eu acho que as pessoas vão gostar muito e se emocionar", afirmou Mariana.
A gestação durou 28 semanas e dois dias e foi preciso contar com a ajuda de 36 profissionais para realizar o parto. Jayme nasceu com 1,06 kg; Bella, com 900 gramas; Benício, com 755 gramas; Laís, com 450 gramas, e Beatriz, com 430 gramas. Após o parto, os cinco irmãos passaram quatro meses na UTI Neonatal. Mariana diz que o reality vai trazer também uma história de superação.
"É uma história real, de vida e de superação. A nossa história abrange muitos momentos positivos, tanto com o nascimento deles, quanto com tudo o que passaram no hospital. Sei que mostrar isso vai dar muita força para as mães que estão com esse problema. O reality também será uma forma de quebrar barreiras, com a rotina do Benício, que tem Síndrome de Down, e da Bella e da Beatriz, que tem lesão cerebral. Vamos mostrar essa batalha para o mundo”, ressaltou.
Morando em uma casa maior, em Guarapari, a rotina da família é um sucesso nas redes sociais. O perfil "Quíntuplos Capixabas" já soma quase 400 mil seguidores. E, com tanta gente curiosa acompanhando, a mãe dos pequenos garante que o reality irá proporcionar muito entretenimento.
"Tem muita bagunça e entretenimento. Mora eu, minha mãe e o meu marido na mesma casa. Vocês conseguem imaginar o 'vuco vuco' que deve ser? (risos). Morar com o esposo e mãe juntos não é fácil, mas podem apostar que será um reality engraçado e leve", frisou Mari.
Mas é esse "caos" da família dos quíntuplos que, certamente, deixará muita gente admirada com a rotina pra lá de diferente. "A minha vida mudou completamente depois do nascimento deles. Hoje sou uma nova Mariana, vivo 24 horas para eles, não tenho tanto tempo para mim. Tudo virou de cabeça para baixo, mas digo que 'de cabeça para baixo' é o meu lado certo. Eles são a razão da minha vida", completou.