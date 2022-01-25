Guillermo Del Toro revela que "O Beco do Pesadelo" foi rejeitado por estúdios de Hollywood

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Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Dois jovens sonhadores de 28 anos planejavam fazer um filme com um personagem charlatão e charmoso. Levaram a ideia para um estúdio de cinema, mas levaram um "pé no traseiro". Um dos jovens era o cineasta Guillermo Del Toro, hoje vencedor do Oscar por "A Forma da Água".

Cerca de 30 anos depois, o filme "O Beco do Pesadelo" chega aos cinemas nesta quinta-feira (27). O tal personagem charlatão e charmoso é interpretado pelo astro Bradley Cooper ("Nasce Uma Estrela"). O outro jovem da história é o ator Ron Perlman (da série de TV "Hand of God").

O filme é uma re-adaptação de uma novela clássica do escritor norte-americano William Lindsay Gresham, publicada em 1946, com o mesmo título. A primeira versão para o cinema foi lançada no ano seguinte, com Tyrone Power no papel principal , dirigido pelo cineasta Edmund Goulding.

Cena do filme "O Beco do Pesadelo", que estreia nos cinemas nesta quinta (27) Crédito: Disney

O plano original de "O Beco..." era ter Leonardo DiCaprio no papel principal, mas o astro e a produção não chegaram a um acerto financeiro. Ele acabou sendo substituído por Bradley Cooper. Curiosamente, Cooper também substituiu DiCaprio em outro filme bastante cotado para premiações nesta temporada, "Licorice Pizza", do aclamado Paul Thomas Anderson.

O elenco traz ainda Cate Blanchett ("Carol"), Toni Collette ("Um Grande Garoto"), Willem Dafoe ("O Homem-Aranha") e Rooney Mara ("Millennium, Os Homens Que Não Amavam As Mulheres"), entre outras estrelas hollywoodianas.

"Há muitos anos, em 1992 ou 1993, não lembro, Ron Perlmann falou que nós deveríamos fazer algo juntos", conta o diretor Guillermo Del Toro, em entrevista coletiva que contou com participação de "HZ".

"Ron estava se referindo ao (filme) "Elmer Gantry" e a respeito do belíssimo trabalho feito por Burt Lancaster, aliás, Ron faz uma ótima imitação de Burt", defendeu o realizador mexicano.

"Ele falou que adoraria interpretar um personagem charlatão e charmoso. Então, pensamos num personagem que tem essa característica, o Stanton Carlisle, da obra "O Beco do Pesadelo". Li o livro, depois assisti ao filme, nesta ordem. Achei o livro fascinante. Fomos na Fox e nos disseram 'isso é um título de biblioteca, saiam daqui!', nem o estacionamento nos deram (risos)", apontou, relembrando que seu novo projeto foi rejeitado por boa parte de Hollywood.

CLIMA NOIR

"Anos depois, fiquei com a novela na cabeça. A Kim (Morgan, corroteirista) e eu estávamos procurando algo para fazer juntos. Ela deu a ideia de retomar o projeto de 'Beco'. Achei fantástico, porque teríamos total liberdade. Ninguém nunca vai fazer. Nós sabíamos que o final seria brutal e tudo mais, é algo fantástico. Escrevemos em liberdade total e fizemos" detalha o cineasta.

Kim Morgan explica que ela e o realizador fizeram uma pesquisa detalhada para retratar a linguagem, os diálogos, o estilo de narração e até mesmo os sotaques da época. Morgan explica também que o gênero conhecido como noir se aplica a filmes diferentes.

"Tantos estilos são chamados noir. Você pode assistir a 'Curva do Destino', de (Edgar G.) Ulmer, e a 'Amar Foi Minha Ruína', de John M. Stahl, e ver o quando eles são distintos".

Apesar de ganhar duas vezes o Oscar com "A Forma Da Água", nas categorias de Melhor Filme e Direção, em 2018, Guillermo Del Toro (humilde) revela que continua aprendendo a fazer cinema.