Hey Jude apresenta tributo aos Beatles em Vitória; veja fotos

Vitória recebeu o espetáculo The Beatles Tribute na sexta-feira (30), às 21 horas, no Espaço Patrick Ribeiro. A banda Hey Jude sobe ao palco para celebrar o repertório do grupo de rock britânico com canções que atravessam gerações.O grupo é formado por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon). O espetáculo conta com a participação do maestro Anselmo Ubiratan, que interpreta George Martin e transcreveu as orquestrações originais para reproduzir a experiência sonora dos discos. Os músicos da Hey Jude acumulam passagens pelo estúdio Abbey Road e seis apresentações no Cavern Club. A banda também tocou no encerramento da Annual Beatles Convention, em Liverpool, para 100 mil pessoas, além de participar do Rock in Rio em 2013. Para garantir a fidelidade visual e sonora, o quarteto utiliza instrumentos das mesmas marcas e modelos usados pelos Beatles. O figurino retrata três fases diferentes da carreira do grupo, incluindo detalhes que vão das abotoaduras às costeletas. Veja as fotos de Cloves Louzada.