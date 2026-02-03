Hey Jude apresenta tributo aos Beatles em Vitória; veja fotos

Hey Jude apresentou tributo aos Beatles, nesta sexta-feira (30), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Beatles forever
Vitória recebeu o espetáculo The Beatles Tribute na sexta-feira (30), às 21 horas, no Espaço Patrick Ribeiro. A banda Hey Jude sobe ao palco para celebrar o repertório do grupo de rock britânico com canções que atravessam gerações.O grupo é formado por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon). O espetáculo conta com a participação do maestro Anselmo Ubiratan, que interpreta George Martin e transcreveu as orquestrações originais para reproduzir a experiência sonora dos discos. Os músicos da Hey Jude acumulam passagens pelo estúdio Abbey Road e seis apresentações no Cavern Club. A banda também tocou no encerramento da Annual Beatles Convention, em Liverpool, para 100 mil pessoas, além de participar do Rock in Rio em 2013. Para garantir a fidelidade visual e sonora, o quarteto utiliza instrumentos das mesmas marcas e modelos usados pelos Beatles. O figurino retrata três fases diferentes da carreira do grupo, incluindo detalhes que vão das abotoaduras às costeletas. Veja as fotos de Cloves Louzada.
INAUGURAÇÃO
A médica Alice Schultes, referência nacional em obstetrícia e parto humanizado, brindou à inauguração de seu novo espaço de cuidado integral para gestante ao lados das colegas obstetras Elediane Garbeloto e Maria Emilia Viana, em Vitória . Crédito: Diego Morales
Tendências
As cores que fazem sucesso no mundo todo chegam a Vitória nesta quinta-feira (05), durante mais uma edição do Tendências de Cores da Politintas, evento realizado há mais de 20 anos e já consolidado no calendário do setor. Especialistas das maiores indústrias de tintas estarão no Estado para apresentar, em primeira mão, as principais novidades aos profissionais capixabas. Mais do que antecipar paletas e movimentos globais, o encontro reforça a importância da conexão entre conhecimento, mercado e inspiração para quem transforma ideias em espaços cheios de identidade.
Carnaval
O Carnaval de Vitória se aproxima, e os foliões que vão acompanhar os desfiles no Sambão do Povo pelo Camarote Vix já podem se organizar para a retirada dos abadás. A entrega acontce no Shopping Vitória a partir desta terça-feira (03) até sexta-feira (06), no 2º piso, próximo à Casa Bauducco. O atendimento será realizado em horários específicos: no dia 03, das 12h às 22h; nos dias 04 e 05, das 10h às 22h; e no dia 06, das 10h às 15h.
Treinão
Márcia Gabriella Barros será a DJ responsável por comandar a animação do Super Treinão EVO, que acontece no dia 7 de fevereiro, às 7h, em Vitória. O evento reúne treino coletivo de corrida, coffee break e marca a abertura das atividades do espaço fitness em 2026.
O cirurgião plástico Ariosto Santos e sua amada Shirley Santos desfrutam de dias de descanso e lazer nos Estados Unidos. Na foto, registro deles no famoso restaurante italiano Bella Luna, em Miami.
PREMIAÇÃO
A RE/MAX Espirito Santo, dos sócios da máster franqueados Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setúbal -, realizou a premiação “Melhores do Ano 2025”, em festa na Casa Mizzi, em Vitória. Na foto: Eduardo Ambrosio e Thiago Setubal. Crédito: Cloves Louzada
Brasil no Espelho 1
A primeira edição deste ano do projeto Diálogos, da Rede Gazeta, marca o lançamento do livro Brasil no Espelho no Espírito Santo. O evento será realizado no dia 4 de fevereiro e reúne convidados para uma discussão aprofundada sobre o perfil do brasileiro contemporâneo, a partir de dados inéditos e análises estratégicas. O autor da obra, o cientista político Felipe Nunes, abre a programação com uma palestra em que apresenta os principais achados do livro e dados sobre comportamento, valores e percepções da sociedade brasileira.
Brasil no Espelho 2
Em seguida, ele participa de um painel com jornalistas, ampliando o debate sobre como essas informações podem orientar decisões e estratégias em diferentes segmentos da economia. Fundador e CEO da Quaest, empresa referência nacional em pesquisas de opinião, inteligência de dados e análise de comportamento, Felipe Nunes conduz o encontro em um formato voltado à reflexão qualificada. O evento é fechado e conta com a presença de empresários e lideranças políticas.
JAZZ
O Festival JAM – Jazz, Arte e Movimento" estreou no último sábado (31), no Brizz Bar, em Vitória, com uma proposta voltada a reunir públicos de todas as idades, unidos por uma mesma paixão: o jazz. Na foto: Marcelo Coelho, Luiza Dutra e André Prando. Crédito: Letícia Kirchmayer
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível