  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Cais das Artes abre ao público com show de Vanessa da Mata e Casaca; fotos

Vitória
Publicado em 31/01/2026 às 04h00
Vanessa da Mata

Vanessa da Mata foi a grande atração do Sons do Cais, nesta quinta-feira (29). Crédito: Hélio Filho/Secom

A arte ancorou no Cais. Num entardecer azul e rosa, as cores da bandeira do ES, o Cais das Artes, depois de longa espera,  foi aberto ao público nesta quinta-feira (29), com o evento Sons do Cais. Vanessa da Mata, DJ Negana e um show especial da banda Casaca com convidados especiais, como André Prando, Juana Zanchetta, Mary Di e Diego Lyra lotaram a Praça do Cais, reunindo cerca de 4 mil. 

O governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virgínia Casagrande e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, receberam o público. Durante seu discurso, Casagrande disse que, em breve, o Museu do Cais será aberto com a exposição "Amazônia,  de Sebastião Salgado. "É um momento muito importante para nosso Estado, que passa agora fazer parte de um circuito nacional e internacional".

Localizado na Enseada do Suá, o Cais das Artes é um  complexo cultural que integra museu, praça pública e teatro. Com 30 mil metros quadrados de área total, o espaço terá missão de ser um centro de arte, educação e convivência, acessível a todos os públicos, conectando a cidade a redes culturais do Brasil e do mundo.

Para a gestão do Cais das Artes, foi anunciada em 2025 a parceria da Secretaria da Cultura (Secult) com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e com a Fundação Roberto Marinho, este último ficando responsável pelas programações formativas e educacionais que acontecerão no local.

Veja quem circulou pela festa de abertura de Cais na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Renato Casagrande, Virginia Casagrande Fabrício Noronha

Renato Casagrande, Virginia Casagrande Fabrício Noronha. Crédito: Mônica Zorzanelli

Fabrício Noronha e Vanessa da Mata

Fabrício Noronha e Vanessa da Mata. Crédito: Secult-ES

Fernando Saliba, Victor Coelho e Idalberto Moro

Fernando Saliba, Victor Coelho e Idalberto Moro. Crédito: Mônica Zorzanelli

Weverson Meireles e Lorrana Ferreira

Weverson Meireles e Lorrana Ferreira. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marina Fajardo e Alvaro Duboc

Marina Fajardo e Alvaro Duboc. Crédito: Mônica Zorzanelli

Leticia Alochio e Benicio Costa

Leticia Alochio e Benicio Costa. Crédito: Mônica Zorzanelli

Angelina Cortes, Virginia e Elenice Lorenzon

Angelina Cortes, Virginia e Elenice Lorenzon. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané

Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané. Crédito: Mônica Zorzanelli

Maria Gorete Dadalto, Ana Elisa e Ana Laura Nahas

Maria Gorete Dadalto, Ana Elisa e Ana Laura Nahas . Crédito: Mônica Zorzanelli

Bernadette e Nazareth Lyra

Bernadette e Nazareth Lyra. Crédito: Mônica Zorzanelli

Sons do Cais

Idalberto Moro e Renata Rasseli
Idalberto Moro e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Renato Casagrande e Fabricio Noronha
Renato Casagrande e Fabricio Noronha. Mônica Zorzanelli
Banda Casaca
Banda Casaca. Mônica Zorzanelli
Fernando Saliba, Fabricio Noronha e Idalberto Moro
Fernando Saliba, Fabricio Noronha e Idalberto Moro. Mônica Zorzanelli
Fernando Saliba, Victor Coelho e Idalberto Moro
Fernando Saliba, Victor Coelho e Idalberto Moro. Mônica Zorzanelli
Banda Casaca
Banda Casaca. Mônica Zorzanelli
Banda Casaca
Banda Casaca. Mônica Zorzanelli
Giliard ferreira, Renato Casagrande, Renata Rasseli e Fabrício Noronha
Giliard ferreira, Renato Casagrande, Renata Rasseli e Fabrício Noronha. Mônica Zorzanelli
Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané
Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané. Mônica Zorzanelli
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Renata Rasseli
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Renato Casagrande, Virginia Casagrande Fabrício Noronha
Renato Casagrande, Virginia Casagrande Fabrício Noronha. Mônica Zorzanelli
Weverson Meireles e Lorrana Ferreira
Weverson Meireles e Lorrana Ferreira. Mônica Zorzanelli
Angelina Cortes, Virginia e Elenice Lorenzon
Angelina Cortes, Virginia e Elenice Lorenzon. Mônica Zorzanelli
Bernadette e Nazareth Lyra
Bernadette e Nazareth Lyra. Mônica Zorzanelli
Maria Gorete Dadalto, Ana Elisa e Ana Laura Nahas
Maria Gorete Dadalto, Ana Elisa e Ana Laura Nahas. Mônica Zorzanelli
Leticia Alochio e Benicio Costa
Leticia Alochio e Benicio Costa. Mônica Zorzanelli
Bruno Malias e Aline Teixeira
Bruno Malias e Aline Teixeira. Mônica Zorzanelli
Beth Aragão e Teresa Drago
Beth Aragão e Teresa Drago. Mônica Zorzanelli
Liliana Sanches e Nicolas Soares
Liliana Sanches e Nicolas Soares. Mônica Zorzanelli
Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané
Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané. Mônica Zorzanelli
Wesley Telles
Wesley Telles. Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli. Hélio Filho
Renato Casagrande e Gaby Faiçal
Renato Casagrande e Gaby Faiçal. Hélio Filho/Secom
Vanessa da Mata
Vanessa da Mata. Hélio Filho/Secom
Vanessa da Mata
Vanessa da Mata. Hélio Filho/Secom
Vanessa da Mata
Vanessa da Mata. Hélio Filho/Secom
Freitas, Fabrício Noronha, Renato Casagrande, Renata Rasseli e Giliard Ferreira
Freitas, Fabrício Noronha, Renato Casagrande, Renata Rasseli e Giliard Ferreira. Hélio Filho/Secom
Vanessa da Mata
Vanessa da Mata. Hélio Filho/Secom
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Renata Rasseli
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Renata Rasseli. Hélio Filho/Secom
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Fabrício Noronha
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Fabrício Noronha. Hélio Filho/Secom
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Fabrício Noronha
Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Fabrício Noronha. Hélio Filho/Secom
Renato Casagrande e Fabrício Noronha
Renato Casagrande e Fabrício Noronha. Hélio Filho/Secom
Renato Casagrande e Fabrício Noronha
