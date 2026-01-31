Cais das Artes abre ao público com show de Vanessa da Mata e Casaca; fotos

Vanessa da Mata foi a grande atração do Sons do Cais, nesta quinta-feira (29). Crédito: Hélio Filho/Secom
A arte ancorou no Cais. Num entardecer azul e rosa, as cores da bandeira do ES, o Cais das Artes, depois de longa espera, foi aberto ao público nesta quinta-feira (29), com o evento Sons do Cais. Vanessa da Mata, DJ Negana e um show especial da banda Casaca com convidados especiais, como André Prando, Juana Zanchetta, Mary Di e Diego Lyra lotaram a Praça do Cais, reunindo cerca de 4 mil.
O governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virgínia Casagrande e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, receberam o público. Durante seu discurso, Casagrande disse que, em breve, o Museu do Cais será aberto com a exposição "Amazônia, de Sebastião Salgado. "É um momento muito importante para nosso Estado, que passa agora fazer parte de um circuito nacional e internacional".
Localizado na Enseada do Suá, o Cais das Artes é um complexo cultural que integra museu, praça pública e teatro. Com 30 mil metros quadrados de área total, o espaço terá missão de ser um centro de arte, educação e convivência, acessível a todos os públicos, conectando a cidade a redes culturais do Brasil e do mundo.
Para a gestão do Cais das Artes, foi anunciada em 2025 a parceria da Secretaria da Cultura (Secult) com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e com a Fundação Roberto Marinho, este último ficando responsável pelas programações formativas e educacionais que acontecerão no local.
Veja quem circulou pela festa de abertura de Cais na galeria de Mônica Zorzanelli.
Renato Casagrande, Virginia Casagrande Fabrício Noronha. Crédito: Mônica Zorzanelli
Fabrício Noronha e Vanessa da Mata. Crédito: Secult-ES
Fernando Saliba, Victor Coelho e Idalberto Moro. Crédito: Mônica Zorzanelli
Weverson Meireles e Lorrana Ferreira. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marina Fajardo e Alvaro Duboc. Crédito: Mônica Zorzanelli
Leticia Alochio e Benicio Costa. Crédito: Mônica Zorzanelli
Angelina Cortes, Virginia e Elenice Lorenzon. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marilia e Pierre Debbané, Antonina Zardo, Grazzi e Andrea Debbané. Crédito: Mônica Zorzanelli
Maria Gorete Dadalto, Ana Elisa e Ana Laura Nahas . Crédito: Mônica Zorzanelli
Bernadette e Nazareth Lyra. Crédito: Mônica Zorzanelli
Sons do Cais
