Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Apresentação integra o evento Sons do Cais e não se trata da inauguração oficial do espaço cultural. Os ingressos esgotaram em poucos minutos

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:19

O Cais das Artes, em Vitória, ainda não foi oficialmente inaugurado, mas já começa a ganhar vida. No dia 29 de janeiro, o espaço recebe o evento Sons do Cais, uma grande ação aberta ao público da chamada Temporada de Abertura, que tem como destaque o show da cantora Vanessa da Mata.

Segundo a organização do evento, a programação foi pensada para aproximar a população do novo complexo cultural antes da abertura formal das exposições e do teatro. Os ingressos esgotaram em poucos minutos e ainda não há confirmação de um novo lote.

A assessoria de comunicação do Governo do Espírito Santo esclareceu que o Sons do Cais não marca a inauguração do Cais das Artes, mas faz parte de uma jornada maior de encontros, experiências e ativações culturais. A proposta é promover uma ocupação progressiva do espaço, permitindo que o público conheça, circule e crie vínculos com o local desde já.

O primeiro passo dessa temporada é a abertura da Praça do Cais, área externa do complexo que, ao longo dos próximos meses, receberá uma programação diversa. Na sequência, estão previstas a abertura do Museu, das primeiras exposições e, por fim, a entrega completa do Cais das Artes, com a inauguração do Teatro, prevista para uma etapa posterior.

Marcando o início dessa programação, o Sons do Cais acontece a partir das 17h30 e propõe um encontro à beira-mar que mistura música, convivência e experiências criativas. O destaque da noite, como mencionado, é a cantora Vanessa da Mata, atração nacional que encerra o evento e promete transformar a paisagem da Enseada do Suá em cenário de grande celebração.

Antes dela, o público confere a discotecagem da DJ Negana e o show da banda Casaca, que recebe no palco os convidados Andre Prando, Joana Zancheta, Mary Di e Diego Lyra, reforçando o encontro entre artistas capixabas e nacionais.

Durante todo o evento, a programação se espalha pela praça com Feira Criativa, food trucks e uma área de descompressão, convidando o público a permanecer, circular e vivenciar o espaço de forma aberta e democrática. A ideia é que o Cais das Artes vá se apresentando à cidade aos poucos, como um lugar de convivência, cultura e paisagem.

O Sons do Cais funciona, assim, como um primeiro convite: uma celebração da música, do encontro e da ocupação do espaço público, abrindo simbolicamente uma nova fase para o Cais das Artes, ainda em construção, mas já em diálogo com a cidade.

Serviço – Sons do Cais

Data: 29 de janeiro

29 de janeiro Horário: das 17h30 às 22h30

das 17h30 às 22h30 Local: Praça do Cais – Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória

Praça do Cais – Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória Programação:

DJ Negana

Casaca e convidados: Andre Prando, Joana Zancheta, Mary Di e Diego Lyra

Vanessa da Mata

Feira Criativa, food trucks e área de descompressão

Ingressos: gratuitos – esgotados

