Cultura e educação: Cais das Artes terá cursos técnicos em formato inédito no Brasil

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:41
O Cais das Artes, novo complexo cultural de Vitória, também será um centro de formação educacional. Em uma parceria inédita entre o Governo do Espírito Santo e a Fundação Roberto Marinho, o equipamento funcionará como extensão da sala de aula, oferecendo cursos técnicos voltados à economia da cultura para estudantes da rede pública estadual.
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pelo Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, durante coletiva de imprensa que contou com a presença do governador Renato Casagrande, do secretário de Cultura Fabrício Noronha e de representantes da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).
Segundo João Alegria, a iniciativa representa um formato inédito no Brasil, unindo de forma concreta educação e cultura. “As juventudes do ensino médio da educação pública estadual também terão oportunidades de cursar ensino médio técnico na área cultural. Hoje, no Brasil, não existe mais dúvida de que a cultura transforma a educação. Uma trajetória escolar rica em experiências culturais oferece uma aprendizagem muito maior, mais ampla”, destacou.
Os cursos serão oferecidos por meio da co.liga, escola digital criada pela Fundação Roberto Marinho em parceria com a OEI. O projeto nasceu com o propósito de incluir e impulsionar as juventudes brasileiras, conectando a criatividade, a cultura e a tecnologia à formação profissional. Segundo o governador Renato Casagrande:
A proposta é que o Cais das Artes se consolide como um equipamento multifuncional, unindo formação, produção artística e experimentação cultural. A ideia é que, além de receber exposições e espetáculos, o espaço se torne também um laboratório de aprendizagem e criação, promovendo a formação técnica e profissional de estudantes na área cultural.
A parceria entre o governo capixaba, a Fundação Roberto Marinho e a OEI reforça o compromisso de transformar o Cais das Artes em referência nacional na integração entre cultura, educação e inovação — um espaço que forma, inspira e conecta as juventudes ao mundo criativo e ao mercado cultural.
