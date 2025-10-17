Novidades

Cultura e educação: Cais das Artes terá cursos técnicos em formato inédito no Brasil

Parceria inédita com a Fundação Roberto Marinho transformará o espaço em polo de formação para estudantes da rede estadual

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:41

Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini

O Cais das Artes, novo complexo cultural de Vitória, também será um centro de formação educacional. Em uma parceria inédita entre o Governo do Espírito Santo e a Fundação Roberto Marinho, o equipamento funcionará como extensão da sala de aula, oferecendo cursos técnicos voltados à economia da cultura para estudantes da rede pública estadual.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pelo Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, durante coletiva de imprensa que contou com a presença do governador Renato Casagrande, do secretário de Cultura Fabrício Noronha e de representantes da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

Governando Renato Casagrande entrevistado sobre Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini

Segundo João Alegria, a iniciativa representa um formato inédito no Brasil, unindo de forma concreta educação e cultura. “As juventudes do ensino médio da educação pública estadual também terão oportunidades de cursar ensino médio técnico na área cultural. Hoje, no Brasil, não existe mais dúvida de que a cultura transforma a educação. Uma trajetória escolar rica em experiências culturais oferece uma aprendizagem muito maior, mais ampla”, destacou.

João Alegria, fundação Roberto Marinho, entrevistado sobre Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini

Os cursos serão oferecidos por meio da co.liga, escola digital criada pela Fundação Roberto Marinho em parceria com a OEI. O projeto nasceu com o propósito de incluir e impulsionar as juventudes brasileiras, conectando a criatividade, a cultura e a tecnologia à formação profissional. Segundo o governador Renato Casagrande:

O Cais das Artes será um espaço de arte, cultura e convivência, mas também de educação e oportunidades. Queremos que os jovens capixabas encontrem aqui caminhos para o futuro, aprendendo e se inspirando. Esse é um projeto que transforma a vida das pessoas e o modo como o Espírito Santo se relaciona com a cultura

A proposta é que o Cais das Artes se consolide como um equipamento multifuncional, unindo formação, produção artística e experimentação cultural. A ideia é que, além de receber exposições e espetáculos, o espaço se torne também um laboratório de aprendizagem e criação, promovendo a formação técnica e profissional de estudantes na área cultural.

Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini

A parceria entre o governo capixaba, a Fundação Roberto Marinho e a OEI reforça o compromisso de transformar o Cais das Artes em referência nacional na integração entre cultura, educação e inovação — um espaço que forma, inspira e conecta as juventudes ao mundo criativo e ao mercado cultural.

