Em Vitória

Cais das Artes recebe festival de música que homenageia Naná Vasconcelos

Apesar de ainda não ter inaugurado oficialmente, Cais das Artes recebe evento com shows gratuitos de artistas regionais e nacionais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:00

Grupo Barbatuques Crédito: Beto Assem / Divulgação

Nos dias 30 e 31 de janeiro, o Festival Batidas do Mundo estreia no Cais das Artes, em Vitória, reunindo alguns dos nomes mais importantes da percussão brasileira. E o melhor: com entrada gratuita. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro entre ritmos, culturas e gerações, com ritmo capixaba e batidas que vêm de várias partes do país.

A inauguração do Cais das Artes segue sem nova data definida, enquanto a segunda etapa, que inclui o teatro, continua prevista para o segundo semestre de 2026. Mesmo assim, o Batidas do Mundo antecipa o que se espera do Cais: um espaço vivo, ocupado pela arte, pela música e pelo encontro do público com a cultura.

Entre as atrações confirmadas estão Marcos Suzano, referência mundial quando o assunto é inovação na percussão, o grupo Barbatuques, conhecido por transformar o próprio corpo em instrumento musical, e a força ancestral de Negadeza. O festival também abre espaço para talentos do Espírito Santo, valorizando quem faz a música pulsar de perto.

A curadoria é assinada por Marcos Suzano, que também dirige artisticamente o PercPan, um dos maiores festivais de percussão do Brasil. A ideia é criar um diálogo entre tradição e contemporaneidade, colocando no mesmo palco linguagens que vão do coco de roda à música de concerto, passando por experimentações sonoras e ritmos afro-brasileiros.

Luccas Martins Crédito: Giulyanna Cipriano

Antes mesmo dos shows tomarem conta do Cais das Artes, o festival já começa a ecoar pelo Estado com um ciclo de oficinas gratuitas, a partir do dia 14 de janeiro, em Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Vitória.

Pandeiro, construção de instrumentos e orquestra de ritmos fazem parte da programação formativa, ampliando o alcance do projeto e convidando o público a colocar literalmente a mão no ritmo.

Homenagem a Naná Vasconcelos

A primeira noite do festival abre com uma homenagem a Naná Vasconcelos, um dos maiores nomes da percussão mundial, seguida por apresentações que transitam entre experiências sensoriais e manifestações populares.

Já no sábado, o palco recebe concertos, percussão corporal e encerra com o balanço do Bloco Balança Penha, levando o tempero capixaba e a energia do congo para fechar a programação em clima de celebração.

As inscrições para as oficinas percussivas estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, por meio do link disponibilizado na conta do festival no Instagram: @batidasdomundo. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site oficial do evento.

Cais das Artes

Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini

O festival acontece em um momento especial, e simbólico, para o Cais das Artes, o maior complexo cultural do Espírito Santo. A inauguração da primeira fase do espaço, que corresponde ao museu, chegou a ser anunciada para janeiro, mas foi adiada mais uma vez por conflito de agenda do governo do Estado.





Programe-se

FESTIVAL BATIDAS DO MUNDO – OFICINAS FORMATIVAS:

Oficina de Pandeiro

Oficineiro: Edu Szajnbrum

Edu Szajnbrum Data: 15 de janeiro

15 de janeiro Horário: das 14h às 17h

das 14h às 17h Local: Auditório Associação Rochativa - Rua 25 de Março, 05, Edifício Jorge Miguel, Cachoeiro de Itapemirim

Auditório Associação Rochativa - Rua 25 de Março, 05, Edifício Jorge Miguel, Cachoeiro de Itapemirim Vagas: 30





30 Oficina de Instrumentarte

Data: 20, 21 e 22 de janeiro

20, 21 e 22 de janeiro Oficineiros: Mestre Léo, da Banda de Congo de Carapebus, e o Mestre luthier Wander Sagrilo

Mestre Léo, da Banda de Congo de Carapebus, e o Mestre luthier Wander Sagrilo Horário: das 19h às 21h

das 19h às 21h Local: Centro Cultural Eliziário Rangel - Rua Humberto de Campos, 1.201, São Diogo I, Serra

Centro Cultural Eliziário Rangel - Rua Humberto de Campos, 1.201, São Diogo I, Serra Vagas: 20





20 Oficina Orquestra de Ritmos

Oficineiro: Gabriel Policarpo

Gabriel Policarpo Data: 27, 28 e 29 de janeiro

27, 28 e 29 de janeiro Horário: das 18h às 21h

das 18h às 21h Local: Associação Cultural Chegou o que Faltava - Rua Prof. Expedito Ramos Bogéa, 36, Maria Ortiz, Vitória

Associação Cultural Chegou o que Faltava - Rua Prof. Expedito Ramos Bogéa, 36, Maria Ortiz, Vitória Vagas: 80

Este vídeo pode te interessar