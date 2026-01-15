Editorias do Site
Cais das Artes recebe festival de música que homenageia Naná Vasconcelos

Apesar de ainda não ter inaugurado oficialmente, Cais das Artes recebe evento com shows gratuitos de artistas regionais e nacionais

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:00

Grupo Barbatuques
Grupo Barbatuques Crédito: Beto Assem / Divulgação

Nos dias 30 e 31 de janeiro, o Festival Batidas do Mundo estreia no Cais das Artes, em Vitória, reunindo alguns dos nomes mais importantes da percussão brasileira. E o melhor: com entrada gratuita. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro entre ritmos, culturas e gerações, com ritmo capixaba e batidas que vêm de várias partes do país.

A inauguração do Cais das Artes segue sem nova data definida, enquanto a segunda etapa, que inclui o teatro, continua prevista para o segundo semestre de 2026. Mesmo assim, o Batidas do Mundo antecipa o que se espera do Cais: um espaço vivo, ocupado pela arte, pela música e pelo encontro do público com a cultura.

Entre as atrações confirmadas estão Marcos Suzano, referência mundial quando o assunto é inovação na percussão, o grupo Barbatuques, conhecido por transformar o próprio corpo em instrumento musical, e a força ancestral de Negadeza. O festival também abre espaço para talentos do Espírito Santo, valorizando quem faz a música pulsar de perto.

A curadoria é assinada por Marcos Suzano, que também dirige artisticamente o PercPan, um dos maiores festivais de percussão do Brasil. A ideia é criar um diálogo entre tradição e contemporaneidade, colocando no mesmo palco linguagens que vão do coco de roda à música de concerto, passando por experimentações sonoras e ritmos afro-brasileiros.

Luccas Martins
Luccas Martins Crédito: Giulyanna Cipriano

Antes mesmo dos shows tomarem conta do Cais das Artes, o festival já começa a ecoar pelo Estado com um ciclo de oficinas gratuitas, a partir do dia 14 de janeiro, em Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Vitória.

Pandeiro, construção de instrumentos e orquestra de ritmos fazem parte da programação formativa, ampliando o alcance do projeto e convidando o público a colocar literalmente a mão no ritmo.

Homenagem a Naná Vasconcelos

A primeira noite do festival abre com uma homenagem a Naná Vasconcelos, um dos maiores nomes da percussão mundial, seguida por apresentações que transitam entre experiências sensoriais e manifestações populares.

Já no sábado, o palco recebe concertos, percussão corporal e encerra com o balanço do Bloco Balança Penha, levando o tempero capixaba e a energia do congo para fechar a programação em clima de celebração.

As inscrições para as oficinas percussivas estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, por meio do link disponibilizado na conta do festival no Instagram: @batidasdomundo. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site oficial do evento.

Cais das Artes

Cais das Artes
Cais das Artes Crédito: Vitor Jubini

O festival acontece em um momento especial, e simbólico, para o Cais das Artes, o maior complexo cultural do Espírito Santo. A inauguração da primeira fase do espaço, que corresponde ao museu, chegou a ser anunciada para janeiro, mas foi adiada mais uma vez por conflito de agenda do governo do Estado.


Programe-se

  • FESTIVAL BATIDAS DO MUNDO – OFICINAS FORMATIVAS:
  • Oficina de Pandeiro
  • Oficineiro: Edu Szajnbrum
  • Data: 15 de janeiro
  • Horário: das 14h às 17h
  • Local: Auditório Associação Rochativa - Rua 25 de Março, 05, Edifício Jorge Miguel, Cachoeiro de Itapemirim 
  • Vagas: 30

  • Oficina de Instrumentarte
  • Data: 20, 21 e 22 de janeiro
  • Oficineiros: Mestre Léo, da Banda de Congo de Carapebus, e o Mestre luthier Wander Sagrilo
  • Horário: das 19h às 21h
  • Local: Centro Cultural Eliziário Rangel - Rua Humberto de Campos, 1.201, São Diogo I, Serra 
  • Vagas: 20

  • Oficina Orquestra de Ritmos
  • Oficineiro: Gabriel Policarpo
  • Data: 27, 28 e 29 de janeiro
  • Horário: das 18h às 21h
  • Local: Associação Cultural Chegou o que Faltava - Rua Prof. Expedito Ramos Bogéa, 36, Maria Ortiz, Vitória
  • Vagas: 80

