Astrologia

3 melhores combinações amorosas entre os signos em março

No amor, o período trará intensidade, paixão e decisões importantes aos nativos

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:48

Certas combinações amorosas terão tudo para viver momentos especiais em março Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Março chega intenso, apaixonado e decisivo. O mês começa com Vênus entrando em Áries, trazendo impulso, coragem e desejo de viver algo novo. Ao longo do período, teremos o Ano Novo Astrológico com o Sol em Áries — um verdadeiro recomeço energético.

Ao mesmo tempo, Marte em Peixes adicionará sensibilidade e romantismo , enquanto o Eclipse em Virgem pedirá maturidade emocional e ajustes nas relações. E, para fechar a temporada com chave de ouro, Vênus entrará em Touro — signo que rege —, fortalecendo a estabilidade e o prazer.

A seguir, veja as três combinações amorosas que terão tudo para viver momentos especiais em março!

1. Áries e Leão

Áries e Leão poderão viver o amor de forma assumida, calorosa e cheia de atitude Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Com Vênus entrando em Áries no começo do mês e o Sol iniciando o Ano Novo Astrológico também nesse signo, a energia de Fogo dominará o céu. Áries traz iniciativa e desejo. Leão traz intensidade e entrega. É uma combinação que viverá o amor de forma assumida, calorosa e cheia de atitude.

Marte em Peixes suavizará possíveis disputas de ego e acrescentará romantismo à conexão. Por que essa dupla se destacará em março? O momento favorecerá atitudes claras, demonstrações diretas e paixões que começarão sem medo.

2. Peixes e Virgem

Em março, a combinação entre Peixes e Virgem poderá transformar críticas em crescimento Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Marte deixará o pisciano mais sensível, intuitivo e disposto a viver algo profundo. Por outro lado, o Eclipse em Virgem ativará maturidade emocional e necessidade de ajustes reais. É uma combinação de opostos complementares: Peixes traz emoção, Virgem traz estrutura. O Eclipse ajudará a limpar ruídos, alinhar expectativas e transformar críticas em crescimento. Poderá ser um mês de virada importante para essa parceria.

3. Touro e Capricórnio

A combinação entre Touro e Capricórnio não será de amores rasos, pois o céu favorecerá relações que queiram sair do discurso e virar plano concreto Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

No final do mês, Vênus entrará em Touro — signo que rege —, fortalecendo relações que buscam estabilidade, segurança e prazer duradouro. Touro e Capricórnio valorizam compromisso e construção. Não serão de amores rasos, pois o céu favorecerá relações que queiram sair do discurso e virar plano concreto. Aqui, o amor não será só sentimento — será projeto de vida.

