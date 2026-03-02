Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 02 a 08 de março de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:51

Decisões práticas terão reflexos emocionais importantes para os nativos Crédito: Imagem: PD99 | Shutterstock

Nesta semana, iniciará um ciclo de reorganização interna. O baralho cigano mostra que decisões práticas terão reflexos emocionais importantes. Segundo o Mestre Ravi Vidya, quando alinhamos pensamento e atitude, os caminhos se tornam mais claros e seguros.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A semana do ariano favorecerá a iniciativa, mas pedirá estratégia Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” traz movimento e novidades inesperadas. A semana favorecerá a iniciativa, mas pedirá estratégia. No amor, atitudes impulsivas poderão acelerar vínculos. No trabalho, oportunidades surgirão rapidamente.

Touro

Para o taurino, nesta semana, tudo acontecerá no tempo certo Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “A Árvore” indica crescimento lento e estruturado. Tudo acontecerá no tempo certo. No amor, os vínculos se fortalecerão com paciência. No trabalho, a constância garantirá evolução.

Gêmeos

Será importante o geminiano evitar decisões baseadas apenas na pressão externa Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “Os Pássaros” revela excesso de diálogo e ansiedade. Será importante evitar decisões baseadas apenas na pressão externa. No amor, conversas esclarecerão mal-entendidos. No trabalho, a organização mental será essencial.

Câncer

A semana do canceriano favorecerá assuntos familiares Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “A Casa” fala de segurança e proteção emocional. A semana favorecerá assuntos familiares. No amor , a estabilidade trará conforto. No trabalho, será importante priorizar o que for seguro.

Leão

Nesta semana, energia do leonino estará em evidência Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “O Sol” amplia a visibilidade e o reconhecimento. Sua energia estará em evidência. No amor, o magnetismo favorecerá conquistas. No trabalho, haverá destaque e bons resultados.

Virgem

Nesta semana, o virginiano deverá observar antes de agir Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “O Livro” aponta aprendizados e informações ocultas. Será necessário observar antes de agir. No amor, deverá evitar criar expectativas silenciosas . No trabalho, a estratégia será fundamental.

Libra

Para o libriano, a semana suavizará tensões recentes Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “O Buquê” trará harmonia e boas notícias. A semana suavizará tensões recentes. No amor, haverá um clima de carinho e aproximação. No trabalho, o reconhecimento poderá surgir.

Escorpião

Para o escorpiano, o que estiver desgastado pedirá encerramento Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. O que estiver desgastado pedirá encerramento. No amor , decisões firmes libertarão. No trabalho, eliminar excessos trará leveza.

Sagitário

A indecisão do sagitariano poderá atrasar projetos Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “Os Caminhos” exige escolhas claras. A indecisão poderá atrasar projetos. No amor, definir intenções trará segurança. No trabalho, será importante manter foco em uma direção.

Capricórnio

A semana do capricorniano pedirá maturidade Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “A Torre” fala de responsabilidade e estrutura . A semana pedirá maturidade. No amor, deverá evitar distanciamento excessivo. No trabalho, a autoridade estará em destaque.

Aquário

No amor, a conexão espiritual do aquariano se fortalecerá Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz esperança e novos planos. Confie em sua visão de futuro. No amor, a conexão espiritual se fortalecerá. No trabalho, ideias inovadoras ganharão espaço.

Peixes

O pisciano deverá ter atenção a gastos impulsivos Crédito: Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “Os Peixes” aponta fluxo financeiro e emocional . Será necessário ter atenção a gastos impulsivos. No amor, a intensidade pedirá equilíbrio. No trabalho, surgirão oportunidades ligadas a ganhos.

