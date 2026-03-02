Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 02 a 08 de março de 2026

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:51
Nesta semana, iniciará um ciclo de reorganização interna. O baralho cigano mostra que decisões práticas terão reflexos emocionais importantes. Segundo o Mestre Ravi Vidya, quando alinhamos pensamento e atitude, os caminhos se tornam mais claros e seguros.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
A carta “O Cavaleiro” traz movimento e novidades inesperadas. A semana favorecerá a iniciativa, mas pedirá estratégia. No amor, atitudes impulsivas poderão acelerar vínculos. No trabalho, oportunidades surgirão rapidamente.
A carta “A Árvore” indica crescimento lento e estruturado. Tudo acontecerá no tempo certo. No amor, os vínculos se fortalecerão com paciência. No trabalho, a constância garantirá evolução.
A carta “Os Pássaros” revela excesso de diálogo e ansiedade. Será importante evitar decisões baseadas apenas na pressão externa. No amor, conversas esclarecerão mal-entendidos. No trabalho, a organização mental será essencial.
A carta “A Casa” fala de segurança e proteção emocional. A semana favorecerá assuntos familiares. No amor , a estabilidade trará conforto. No trabalho, será importante priorizar o que for seguro.
A carta “O Sol” amplia a visibilidade e o reconhecimento. Sua energia estará em evidência. No amor, o magnetismo favorecerá conquistas. No trabalho, haverá destaque e bons resultados.
A carta “O Livro” aponta aprendizados e informações ocultas. Será necessário observar antes de agir. No amor, deverá evitar criar expectativas silenciosas . No trabalho, a estratégia será fundamental.
A carta “O Buquê” trará harmonia e boas notícias. A semana suavizará tensões recentes. No amor, haverá um clima de carinho e aproximação. No trabalho, o reconhecimento poderá surgir.
A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. O que estiver desgastado pedirá encerramento. No amor , decisões firmes libertarão. No trabalho, eliminar excessos trará leveza.
A carta “Os Caminhos” exige escolhas claras. A indecisão poderá atrasar projetos. No amor, definir intenções trará segurança. No trabalho, será importante manter foco em uma direção.
A carta “A Torre” fala de responsabilidade e estrutura . A semana pedirá maturidade. No amor, deverá evitar distanciamento excessivo. No trabalho, a autoridade estará em destaque.
A carta “A Estrela” traz esperança e novos planos. Confie em sua visão de futuro. No amor, a conexão espiritual se fortalecerá. No trabalho, ideias inovadoras ganharão espaço.
A carta “Os Peixes” aponta fluxo financeiro e emocional . Será necessário ter atenção a gastos impulsivos. No amor, a intensidade pedirá equilíbrio. No trabalho, surgirão oportunidades ligadas a ganhos.
