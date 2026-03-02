BBB 26

Alberto, Jordana e Breno estão no Paredão falso do BBB 26

Trio disputa Eliminação falsa na casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:45

Alberto, Jordana e Breno estão no Paredão falso do BBB 26 Crédito: Divulgação / Globo

O sétimo Paredão do Big Brother Brasil 26 promete virar o jogo. Apesar do clima de despedida, a berlinda formada por Jordana, Breno e Alberto Cowboy é, na verdade, um Paredão falso.

Isso significa que nenhum deles deixará o reality de forma definitiva. O mais votado pelo público será enviado ao quarto secreto, onde poderá acompanhar tudo o que acontece na casa sem ser visto.

Como foi a formação do Paredão?

A dinâmica começou ainda na sexta-feira 27, quando Breno, que estava no Exílio, garantiu o poder de emparedar alguém. Ele escolheu Alberto Cowboy, que já iniciou a semana na berlinda.

Alberto também era o Anjo e decidiu imunizar Jonas Sulzbach. Na sequência, a líder Samira indicou Jordana diretamente ao Paredão. "Todo mundo sabe que a gente já tem esse embate", justificou.

No confessionário, a votação da casa definiu Marciele como a mais votada, com seis indicações, que logo em seguida saiu do falso paredão após vencer a Prova Bate e Volta.

O que muda com o Quarto Secreto?

Quem for escolhido pelo público não será eliminado, mas sim isolado em um espaço reservado, com acesso às conversas e estratégias dos demais participantes.

A vantagem pode ser decisiva, ao retornar para a casa, o jogador terá informações privilegiadas sobre alianças, traições e movimentações internas. O escolhido será revelado no programa desta terça-feira 3, e pode redefinir os rumos do jogo.

Este vídeo pode te interessar