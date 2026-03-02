Exilado BBB 26: saiba quem vai morar fora da casa

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:34
Breno foi o perdedor da dinâmica do Exilado no BBB 26 e vai morar fora da casa por um dia. Os brothers se dividiram em dois grupos de seis pessoas. Jordana e Cowboy foram sorteados pela líder, Samira, e acabaram responsáveis pelos times. Veja abaixo quem cada um escolheu.
Jordana
- Jonas
- Gabriela
- Solange
- Juliano
- Ana Paula
Cowboy
- Marciele
- Babu
- Leandro
- Chaiany
- Milena
A berlinda será completamente formada no domingo, 1º. A eliminação, porém, não ocorre na terça, já que o Paredão desta semana é falso. O mais votado pelo público irá para o Quarto Secreto sem que os demais participantes saibam.
Entenda a formação do Paredão:
- Uma pessoa imunizada pelo anjo ou duas, caso o vencedor abra mão do vídeo da família para conquistar imunidade extra;- Um emparedado indicado pelo exilado;- Um indicado pelo líder;- O mais votado pela casa;- O indicado do líder ainda terá direito a contragolpe;- Três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e um escapa.
Informação privilegiada antecipou dinâmica
A dinâmica do Exilado já tinha sido parcialmente antecipada ao público após Alberto Cowboy conquistar uma informação no Ganha-Ganha. Ele optou por receber R$ 10 mil e a dica estratégica, abrindo mão de dobrar o valor.
O recado indicava que o último colocado na atividade da semana sofreria consequências relevantes no jogo, mas os detalhes não foram revelados a ele.
