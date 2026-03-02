Editorias do Site
Redes Sociais

Pablo reage a comparações com Bruno Mars após fãs apontarem semelhanças em álbum

"The Romantic" marca o primeiro trabalho completo de Bruno Mars desde 2016

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:17

Pablo reage a comparações com Bruno Mars após fãs apontarem semelhanças em álbum
Pablo reage a comparações com Bruno Mars após fãs apontarem semelhanças em álbum Crédito: Reprodução Instagram

O lançamento do novo álbum de Bruno Mars, The Romantic, na última sexta-feira, 27, movimentou as redes sociais e colocou artistas brasileiros no centro das discussões entre fãs.

Poucas horas após a estreia do disco, o primeiro trabalho solo do cantor desde 24K Magic (2016), internautas passaram a apontar semelhanças entre algumas faixas e músicas populares no Brasil, incluindo canções do cantor Pablo e sucessos de Gretchen.

Comparações viralizam nas redes

Logo após a chegada do álbum às plataformas digitais, usuários começaram a comentar a sonoridade de algumas músicas do projeto. A faixa Something Serious foi uma das mais citadas, com fãs destacando semelhanças com Freak Le Boom Boom e Conga, Conga, Conga, sucessos de Gretchen.

Outra música que gerou repercussão foi Risk It All, escolhida como faixa de trabalho e lançada junto com um clipe oficial. Parte do público comparou a canção a Imprevisto, hit do cantor de arrocha Pablo.

A discussão chegou até o próprio artista baiano. Após a repercussão, Pablo publicou um vídeo em seu perfil utilizando inteligência artificial para simular um encontro musical entre ele e Bruno Mars. "Seja com Risk It All ou Imprevistos, o importante é que a sofrência tá garantida, né não meu pretinho @brunomars?", legendou o cantor.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Bruno Mars flutua com desenvoltura por ritmos negros em novo disco

Bruno Mars flutua com desenvoltura por ritmos negros em novo disco

Imagem - Você sabia que o verdadeiro nome de Bruno Mars não é este? Saiba qual é

Você sabia que o verdadeiro nome de Bruno Mars não é este? Saiba qual é

Imagem - Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília; veja vídeo

Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília; veja vídeo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Receitas de peixe para a Quaresma: 7 opções rápidas e deliciosas

Receitas de peixe para a Quaresma: 7 opções rápidas e deliciosas
Imagem - Eclipse Lunar em Virgem: numerologia ajuda a entender como o movimento impactará o Ano Pessoal

Eclipse Lunar em Virgem: numerologia ajuda a entender como o movimento impactará o Ano Pessoal
Imagem - Bolo de fubá: 4 receitas rápidas e deliciosas para o lanche da tarde

Bolo de fubá: 4 receitas rápidas e deliciosas para o lanche da tarde