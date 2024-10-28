Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília; veja vídeo

Durante show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a banda de Bruno Mars homenageou a cantora sertaneja Marília Mendonça, morta em 2021 num acidente de avião.
O pianista da banda tocou um trecho de "Infiel", hit de Marília, enquanto tuítes da cantora sobre Mars apareceram no telão. Veja vídeo:
Declaradamente fã do havaiano, as postagens falavam sobre sua admiração pelo cantor. "Meu show hoje é no mesmo complexo que eu fui no show do Bruno Mars pela primeira vez", dizia uma delas. Na outra, ela afirmava: "Nenhum vídeo no meu celular, nenhuma foto, mas um monte de lembranças lindas na memória, que nunca serão apagadas #BrunoMars". Os tuítes são de 2019 e 2017, respectivamente.
A música foi acompanhada por um coro da plateia, que ainda pôde assistir a trechos de vídeos de Marília nos telões.
Mars, que está em turnê no Brasil desde 4 de outubro, tem o costume de homenagear os artistas dos países em que se apresenta. Em outros shows no Brasil, ele também cantou e tocou trechos de faixas como "Evidências", do Chitãozinho e Xororó, e "Cheia de Manias", do Raça Negra.