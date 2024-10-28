Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília; veja vídeo
Música

Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília; veja vídeo

Pianista da banda do havaiano tocou trecho de 'Infiel', hit da artista sertaneja que morreu em 2021 e era fã do artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 09:16

A cantora Marília Mendonça em junho de 2021
A cantora Marília Mendonça em junho de 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora
Durante show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a banda de Bruno Mars homenageou a cantora sertaneja Marília Mendonça, morta em 2021 num acidente de avião.
O pianista da banda tocou um trecho de "Infiel", hit de Marília, enquanto tuítes da cantora sobre Mars apareceram no telão. Veja vídeo:
Declaradamente fã do havaiano, as postagens falavam sobre sua admiração pelo cantor. "Meu show hoje é no mesmo complexo que eu fui no show do Bruno Mars pela primeira vez", dizia uma delas. Na outra, ela afirmava: "Nenhum vídeo no meu celular, nenhuma foto, mas um monte de lembranças lindas na memória, que nunca serão apagadas #BrunoMars". Os tuítes são de 2019 e 2017, respectivamente.
A música foi acompanhada por um coro da plateia, que ainda pôde assistir a trechos de vídeos de Marília nos telões.
Mars, que está em turnê no Brasil desde 4 de outubro, tem o costume de homenagear os artistas dos países em que se apresenta. Em outros shows no Brasil, ele também cantou e tocou trechos de faixas como "Evidências", do Chitãozinho e Xororó, e "Cheia de Manias", do Raça Negra.

Veja Também

Como Bruno Mars se tornou uma febre de público com maratona de shows no Brasil

Bruno Mars conta que se apaixonou pelo Brasil após assistir a filme sobre capoeira na infância

Taylor Swift: 18 anos do primeiro álbum da cantora mais rica do mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados