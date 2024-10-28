Bruno Mars homenageia cantora Marília Mendonça durante show em Brasília; veja vídeo

A cantora Marília Mendonça em junho de 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora

Durante show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a banda de Bruno Mars homenageou a cantora sertaneja Marília Mendonça, morta em 2021 num acidente de avião.

O pianista da banda tocou um trecho de "Infiel", hit de Marília, enquanto tuítes da cantora sobre Mars apareceram no telão. Veja vídeo:

🥺 PARA SEMPRE, MARÍLIA!



John Fossitt, o tecladista de Bruno Mars surpreendeu o Brasil mais uma vez, ele tocou 'Infiel' de Marília, enquanto passava imagens da cantora no telão.



— Marília sempre foi muito fã do Bruno Mars, e com certeza ela estaria radiante com esses 15 shows… pic.twitter.com/0NW6eLXbMq — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) October 27, 2024

Declaradamente fã do havaiano, as postagens falavam sobre sua admiração pelo cantor. "Meu show hoje é no mesmo complexo que eu fui no show do Bruno Mars pela primeira vez", dizia uma delas. Na outra, ela afirmava: "Nenhum vídeo no meu celular, nenhuma foto, mas um monte de lembranças lindas na memória, que nunca serão apagadas #BrunoMars". Os tuítes são de 2019 e 2017, respectivamente.

A música foi acompanhada por um coro da plateia, que ainda pôde assistir a trechos de vídeos de Marília nos telões.