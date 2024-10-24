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Música

Taylor Swift: 18 anos do primeiro álbum da cantora mais rica do mundo

Relembre as faixas que marcaram o início da carreira da cantora e que ainda são sucesso das plataformas de streaming
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 11:05

Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Shutterstock
Atenção, swifties! Hoje, dia 24 de outubro, é um marco especial para todos os fãs: o primeiro álbum de Taylor Swift completa 18 aninhos! Isso mesmo, o disco homônimo que lançou a carreira da loirinha mais querida do pop country está oficialmente atingindo a maioridade. Mas será que as músicas desse álbum ainda fazem sucesso? Bora conferir.
Lançado em 2006, quando Taylor ainda era uma adolescente com sonhos de estrela country, o álbum "Taylor Swift" trouxe sucessos que se tornaram trilha sonora da vida de muita gente. "Teardrops On My Guitar", "Our Song" e "Tim McGraw" foram apenas o começo da jornada que hoje tornou a Taylor Swift a cantora mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão, de acordo com a revista Forbes.
De acordo com a plataforma de streaming Deezer, o primeiro álbum da cantora ainda é bastante ouvido. Nós preparamos um top 10 das músicas mais ouvidas dele pelos fãs brasileiros:
Capa do albúm Taylo Swift
Capa do álbum Taylor Swift Crédito: Divulgação
  1. Our Song
  2. Teardrops On My Guitar
  3. Picture To Burn
  4. Tim McGraw
  5. Should've Said No
  6. Mary's Song (Oh My My My)
  7. A Place in this World
  8. Stay Beautiful
  9. The Outside
  10. I’m Only Me When I’m With You
A Deezer também revelou alguns dados bem interessantes sobre os ouvintes de Taylor. Sabiam que Tay Tay foi a artista feminina mais ouvida na plataforma em 2023? Só no lançamento do último álbum, em abril, os streams cresceram 385%! Isso é poder, meus amigos.
E os lugares onde os fãs mais ouvem Taylor Swift? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília lideram o ranking. Em relação aos ouvintes, 51% de mulheres e 49% de homens, com a maioria na faixa etária de 18 a 25 anos. Com sua capacidade de se reinventar e de tocar os corações com suas letras sinceras, Taylor continua a ser uma força imparável na música.

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