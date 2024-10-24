Taylor Swift: 18 anos do primeiro álbum da cantora mais rica do mundo

A cantora Taylor Swift Crédito: Shutterstock

Atenção, swifties! Hoje, dia 24 de outubro, é um marco especial para todos os fãs: o primeiro álbum de Taylor Swift completa 18 aninhos! Isso mesmo, o disco homônimo que lançou a carreira da loirinha mais querida do pop country está oficialmente atingindo a maioridade. Mas será que as músicas desse álbum ainda fazem sucesso? Bora conferir.

Lançado em 2006, quando Taylor ainda era uma adolescente com sonhos de estrela country, o álbum "Taylor Swift" trouxe sucessos que se tornaram trilha sonora da vida de muita gente. "Teardrops On My Guitar", "Our Song" e "Tim McGraw" foram apenas o começo da jornada que hoje tornou a Taylor Swift a cantora mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão, de acordo com a revista Forbes.

De acordo com a plataforma de streaming Deezer, o primeiro álbum da cantora ainda é bastante ouvido. Nós preparamos um top 10 das músicas mais ouvidas dele pelos fãs brasileiros:

Capa do álbum Taylor Swift Crédito: Divulgação

Our Song Teardrops On My Guitar Picture To Burn Tim McGraw Should've Said No Mary's Song (Oh My My My) A Place in this World Stay Beautiful The Outside I’m Only Me When I’m With You

A Deezer também revelou alguns dados bem interessantes sobre os ouvintes de Taylor. Sabiam que Tay Tay foi a artista feminina mais ouvida na plataforma em 2023? Só no lançamento do último álbum, em abril, os streams cresceram 385%! Isso é poder, meus amigos.