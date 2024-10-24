Taylor Swift: 18 anos do primeiro álbum da cantora mais rica do mundo

Atenção, swifties! Hoje, dia 24 de outubro, é um marco especial para todos os fãs: o primeiro álbum de Taylor Swift completa 18 aninhos! Isso mesmo, o disco homônimo que lançou a carreira da loirinha mais querida do pop country está oficialmente atingindo a maioridade. Mas será que as músicas desse álbum ainda fazem sucesso? Bora conferir.
Lançado em 2006, quando Taylor ainda era uma adolescente com sonhos de estrela country, o álbum "Taylor Swift" trouxe sucessos que se tornaram trilha sonora da vida de muita gente. "Teardrops On My Guitar", "Our Song" e "Tim McGraw" foram apenas o começo da jornada que hoje tornou a Taylor Swift a cantora mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão, de acordo com a revista Forbes.
De acordo com a plataforma de streaming Deezer, o primeiro álbum da cantora ainda é bastante ouvido. Nós preparamos um top 10 das músicas mais ouvidas dele pelos fãs brasileiros:
- Our Song
- Teardrops On My Guitar
- Picture To Burn
- Tim McGraw
- Should've Said No
- Mary's Song (Oh My My My)
- A Place in this World
- Stay Beautiful
- The Outside
- I’m Only Me When I’m With You
A Deezer também revelou alguns dados bem interessantes sobre os ouvintes de Taylor. Sabiam que Tay Tay foi a artista feminina mais ouvida na plataforma em 2023? Só no lançamento do último álbum, em abril, os streams cresceram 385%! Isso é poder, meus amigos.
E os lugares onde os fãs mais ouvem Taylor Swift? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília lideram o ranking. Em relação aos ouvintes, 51% de mulheres e 49% de homens, com a maioria na faixa etária de 18 a 25 anos. Com sua capacidade de se reinventar e de tocar os corações com suas letras sinceras, Taylor continua a ser uma força imparável na música.