Jovem morre após colisão com cerca em estrada de Linhares

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente de moto na ES 358, a estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu nesse domingo (10). De acordo com a Polícia Militar, Julia Reis da Silva pilotava uma motocicleta Yamaha quando, ao fazer uma curva, colidiu em uma estaca de madeira às margens da rodovia.





A jovem foi socorrida e levada para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pelo Serviço Médico Legal (SML) do município e o corpo foi encaminhado para a necropsia.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se as causas do acidente serão investigadas e aguarda retorno.