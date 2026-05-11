Refis 2026: Último dia para realizar acordos de débitos no Crea-ES

Esta segunda-feira (11/05), marca o encerramento do prazo para aproveitar as condições especiais do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). O Refis 2026 permite que aqueles que possuem débitos junto ao Conselho possam regularizar a situação das anuidades anuidades e multas com até 100% de desconto nos juros e parcelamento em até 36 vezes.
Vale destacar que a campanha contempla para além dos profissionais e empresas das áreas de engenharia, agronomia e geociências, os cidadãos que possuem pendências junto ao Conselho por conta da realização de obras ou atividades técnicas sem o acompanhamento de profissionais habilitados, prática considerada ilegal.
Em nota, o Crea-ES afirma que "regularizar a situação é essencial para manter tranquilidade, preservar a credibilidade e evitar possíveis restrições administrativas e profissionais".
Assim, a orientação do Conselho é que os interessados aproveitem as condições especiais antes do encerramento do prazo. A adesão pode ser feita por meio dos canais oficiais do Crea-ES, com opção de negociação online ou atendimento direto com a equipe responsável.
Refis 2026 do Crea-ES
Prazo final: 11 de maio de 2026
Negociação online: https://bit.ly/regulariza-crea-es
Telefones: (27) 3221-2766 / 2767 / 2768
E-mail: [email protected]