Refis 2026: Último dia para realizar acordos de débitos no Crea-ES

Esta segunda-feira (11/05), marca o encerramento do prazo para aproveitar as condições especiais do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). O Refis 2026 permite que aqueles que possuem débitos junto ao Conselho possam regularizar a situação das anuidades anuidades e multas com até 100% de desconto nos juros e parcelamento em até 36 vezes.