Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Imoveis
  • Inovação
  • Jovens lideram intenção de compra do primeiro imóvel, mas planejamento financeiro ainda é desafio
Futuro

Jovens lideram intenção de compra do primeiro imóvel, mas planejamento financeiro ainda é desafio

Pesquisa aponta que 56% dos entrevistados com idades de 21 a 28 anos desejam adquirir um imóvel nos próximos meses, porém, 62% acreditam estar mais complicado comprar uma casa agora do que nas gerações anteriores

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 17:27

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

08 mai 2026 às 17:27
Imagem Edicase Brasil
Jovens pretendem adquirir imóveis, mas acabam freados pela realidade financeira Crédito: Shutterstock

Contrariando uma percepção comum de que as novas gerações priorizam vivenciar experiências a construir um patrimônio, a casa própria continua sendo um dos principais objetivos de vida entre os jovens. Um Levantamento da Brain Inteligência Estratégica, realizado em novembro de 2025, aponta que 56% dos jovens de 21 a 28 anos, a chamada Geração Z, pretendem adquirir um imóvel nos próximos meses, o maior índice entre todas as faixas etárias.

Além disso, uma pesquisa nacional realizada pela Loft em parceria com a Offerwise, em 2025, aponta que 65% das pessoas dos 18 aos 34 anos pretendem comprar um imóvel nos próximos anos, principalmente para sair do aluguel e conquistar estabilidade financeira, visto que o imóvel segue sendo uma base de segurança financeira e uma forma de construir patrimônio a longo prazo.

Por outro lado, o levantamento Retratos do Morar, também divulgada no final de 2025 pela Ipsos-Ipec e encomendada pelo Grupo QuintoAndar, apontou que, apesar do interesse, o principal obstáculo para transformar esse plano dos jovens em realidade é o financeiro: 62% dos jovens brasileiros acreditam estar mais complicado adquirir um imóvel atualmente do que em gerações anteriores, apesar de que 72% dos entrevistados admitem que sonham com a casa própria.

“Os jovens estão um pouco desalentados, mas isso é muito por conta da falta de organização e planejamento. O erro é se preocupar justamente com a parcela, a entrada, mas não se organizar para chegar neste momento”, destaca a educadora financeira Kallenya Lima.

Vale destacar que, enquanto nas gerações anteriores o patrimônio era construído de forma conjunta pelo casal, atualmente, é algo que exige, para muitos, um esforço mais solitário. 


Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, a idade média ao casar de solteiros atingiu 31,5 anos para homens e 29,3 anos para mulheres, um aumento significativo em comparação com 2006, em que as médias eram de 25,4 anos para mulheres e 28,3 anos para homens no primeiro casamento.

Organização é a chave

Segundo a especialista, a soma de todos esses fatores torna o desejo da casa própria algo mais difícil do que é na realidade. A principal dica da profissional, para conseguir se planejar a longo prazo e tirar esse sonho do papel, é equilibrar as contas e traçar prioridades.

“É preciso buscar o equilíbrio. Muitas pessoas desistem antes de começar. E nesse desistir, elas estão trocando sonhos por desejos, que é no dia a dia, fazendo os gastos desnecessários que não vão acrescentar na vida delas”, salienta Kallenya ao pontuar que, muitas vezes, jovens acabam tendo dificuldades em juntar o dinheiro necessário para o valor de entrada do imóvel. 

O corretor de imóveis e diretor da URBS Connect, Gustavo Abdala, observa que muitos jovens já estão desenvolvendo carreira e têm ganhos financeiros, mas continuam morando com os pais - e a dica está em aproveitar o momento para economizar ou até mesmo adquirir o primeiro imóvel.

“Alguns jovens continuam morando na casa dos pais e compram o imóvel com o pensamento de investimento. Isso tem aumentado cada vez mais. Ele usa o imóvel como boa renda e, quando for o momento, pode fazer uso próprio do bem”, explica.

Kallenya aconselha a fazer a simulação do imóvel pretendido e colocá-lo como meta, mas é preciso começar com os pés no chão. “Comece pequeno, mas comece, pois o imóvel vai sempre valorizar acima dos ganhos médios da população. Compre algo que seja menor e mais simples, que caiba no orçamento e, no futuro, parta para o upgrade do imóvel”, aconselha.

Gustavo lembra que existem muitas alternativas para facilitar o financiamento, o que pode tornar a negociação mais atrativa e possível para os mais jovens. 


“O governo federal elevou o valor máximo para financiamento pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação), a Caixa retomou o financiamento de até 80% do valor do imóvel, reduzindo o valor da entrada, e ainda tem a possibilidade de usar o FGTS para entrada ou amortização da dívida, o que favorece muito a compra. É o momento ideal para quem deseja investir no mercado imobiliário, seja para morar, seja com intenção de alugar”, finaliza o corretor.

Leia mais de Imóveis

Jovens lideram intenção de compra do primeiro imóvel, mas planejamento financeiro ainda é desafio

Crédito imobiliário movimenta R$ 18,5 bi em março e tem 4º melhor mês da história

Inadimplência de aluguel no Brasil registra menor taxa dos últimos 11 meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inovação em Imóveis juventude Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados