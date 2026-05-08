Jovens lideram intenção de compra do primeiro imóvel, mas planejamento financeiro ainda é desafio

Vale destacar que, enquanto nas gerações anteriores o patrimônio era construído de forma conjunta pelo casal, atualmente, é algo que exige, para muitos, um esforço mais solitário.





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, a idade média ao casar de solteiros atingiu 31,5 anos para homens e 29,3 anos para mulheres, um aumento significativo em comparação com 2006, em que as médias eram de 25,4 anos para mulheres e 28,3 anos para homens no primeiro casamento.