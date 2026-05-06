Crédito imobiliário movimenta R$ 18,5 bi em março e tem 4º melhor mês da história

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) alcançaram R$ 18,5 bilhões no país em março, uma alta de 56,9% em comparação ao mês de fevereiro e de 53,9% em relação a março de 2025. Assim, o mês se firma com o quarto melhor resultado mensal na série histórica. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
No país, o SBPE é a principal modalidade de financiamento imobiliário e utiliza recursos da caderneta de poupança para compra, construção ou reforma de imóveis. A modalidade é comum para os imóveis que estão fora da faixa do Minha Casa Minha Vida.
Ainda no primeiro trimestre deste ano, os financiamentos imobiliários com recursos da poupança somaram R$ 42,4 bilhões, resultado 11,9% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Em termos acumulados, o montante financiado nos últimos 12 meses (abril de 2025 a março de 2026) somou R$ 160,8 bilhões nas modalidades de aquisição e construção, mostrando redução de 13,5% em relação ao período precedente.
E, no mês de março de 2026, foram financiadas aquisições e construções de 54,6 mil imóveis no país, um crescimento de 55,5% em relação a fevereiro. Comparado a março do ano passado, verificou-se alta de 59,2%.
Nos primeiros três meses de 2026, o montante financiado somou 125,5 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção, mostrando elevação de 15,7% em relação aos três primeiros meses do ano passado.
Nos últimos 12 meses encerrados em março de 2026, foram financiados, com recursos da poupança SBPE, 474,7 mil imóveis, mostrando recuo de 12,7% em relação aos 12 meses anteriores.
Valores financiados com recursos livres
Segundo a Abecip, em março de 2026, as operações de financiamento imobiliário com recursos livres, ou seja, empréstimos bancários onde as taxas de juros e condições são definidas livremente entre o banco e o cliente, somaram R$ 2,01 bilhões, valor 47,7% maior que o volume de fevereiro.
No primeiro trimestre deste ano, essas operações somaram R$ 5,64 bilhões, com alta de 5,9% em relação ao volume financiado nos três primeiros meses do ano passado.
Enquanto isso, os financiados com funding livre viabilizaram operações de aquisição e construção de 11 mil imóveis em março de 2026, representando alta de 39,2% em relação a fevereiro. Comparado a março do ano passado, verificou-se aumento de 13,1%.
Entre janeiro e março deste ano, foram financiadas 31,8 mil unidades, 4,8% maior que no mesmo período de 2025.
Apesar dos números positivos de crédito, em março de 2026 a poupança SBPE manteve-se com desempenho negativo. A captação líquida foi de -R$ 9,1 bilhões, número que, embora negativo, siga relativamente melhor do que o observado em março do ano passado (-R$ 9,2 bilhões).
No primeiro trimestre deste o ano, a captação líquida acumulou -R$ 31,97 bilhões, também ligeiramente melhor que o registrado no mesmo período do ano passado (-R$ 34,96 bilhões). Em resumo, o saldo das cadernetas atingiu R$ 748,6 bilhões em março de 2026, mostrando pequeno recuo de 0,59% em relação a fevereiro.
Com informações da Abecip.