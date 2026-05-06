Crédito imobiliário movimenta R$ 18,5 bi em março e tem 4º melhor mês da história

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) alcançaram R$ 18,5 bilhões no país em março, uma alta de 56,9% em comparação ao mês de fevereiro e de 53,9% em relação a março de 2025. Assim, o mês se firma com o quarto melhor resultado mensal na série histórica. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).