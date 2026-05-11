Filipe Luís figura em lista de cinco candidatos ao comando do Chelsea

Antes de carreira brilhante defendendo o Atlético de Madrid, o ex-lateral esquerdo Filipe Luís defendeu o Chelsea na temporada 2014/15. Seu trabalho no rubro-negro carioca o fez ganhar pontos em uma lista restrita de treinadores avaliados no clube londrino





Além de Filipe Luís e Oliver Glasner, outros nomes observados pelo Chelsea são o de Xabi Alonso, reprovado em sua caminhada no Real Madrid, Marci Silva e Andoni Iraola. Com a parada para a Copa do Mundo, o Chelsea trabalha com calma para acertar na escolha.





O Chelsea formou um grupo composto por cinco membros, liderado pelos diretores esportivos Paul Winstanley e Laurence Stewart, para iniciar os trabalhos para identificar o candidato preferido a ser recomendado aos proprietários do clube, mas nenhum prazo foi definido para o processo, informou a reportagem do The Telegrafh.