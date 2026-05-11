Cantor Netinho anuncia retomada de tratamento; por que câncer pode voltar?

O cantor Netinho, 59, foi diagnosticado novamente com câncer. Ele compartilhou a notícia nas redes sociais neste sábado (9). O artista estava em fase de remissão da doença desde 2025.
O tratamento ainda não foi definido e o artista declarou estar sob cuidados médicos, aguardando resultados da biópsia. Segundo Netinho, a previsão é que o procedimento ocorra já no domingo (10).
O hematologista Marcelo Aduan, hematologista, do Hospital Santa Rita, explica que recidivas podem acontecer dependendo do tipo de linfoma encontrado na biópsia. "A finalidade do tratamento é curativa nos linfomas agressivos. No caso dos linfomas mais indolentes (de crescimento lento) busca-se controlar a doença e o paciente pode experimentar períodos de remissão prolongados - em que não conseguimos detectar a doença - chegando, às vezes, até 15 anos de remissão".
Recaídas precoces muitas vezes têm períodos de remissão mais curtos em linfomas agressivos. "Os linfomas indolentes muitas vezes demandam Transplante Autólogo de Medula Óssea - quando o próprio paciente doa células ou tecidos para si mesmo - ou Terapia com Células CAR-T", explica o médico.
O hematologista Douglas Covre Stocco explica que linfoma não é uma doença, mas um grupo de doenças com mais de oitenta tipos de doenças diferentes. E a gente tem aqueles que são mais agressivos, porém, mais responsivos à quimioterapia de um modo geral. Por outro lado, tem linfomas que são indolentes, ou seja, de crescimento lento, e que são não curáveis, justamente por conta de a resposta à quimioterapia não ser tão pronunciada".
O médico diz que o câncer pode voltar porque, embora o tratamento consiga eliminar todas as células que são visíveis pelos exames, algumas células residuais cancerígenas que são indetectáveis ainda podem permanecer no corpo de alguns pacientes, determinando essas recidivas. "Em geral, nos linfomas, principalmente os agressivos, um segundo tratamento tende a ser um pouco mais agressivo porque envolve, muitas vezes, transplante autólogo de medula óssea que o paciente é seu próprio doador".