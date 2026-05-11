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Novo tratamento

Cantor Netinho anuncia retomada de tratamento; por que câncer pode voltar?

O cantor fez o anúncio em suas redes sociais sobre a descoberta de novo linfoma

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 15:42

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 mai 2026 às 15:42
Cantor Netinho
Cantor Netinho fará novo tratamento contra o câncer Reprodução @netinhooficialbrasileiro

O cantor Netinho, 59, foi diagnosticado novamente com câncer. Ele compartilhou a notícia nas redes sociais neste sábado (9). O artista estava em fase de remissão da doença desde 2025.


De acordo com o cantor, exames realizados para tratar um problema nos rins indicaram o retorno do linfoma, tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Ele está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador.

O tratamento ainda não foi definido e o artista declarou estar sob cuidados médicos, aguardando resultados da biópsia. Segundo Netinho, a previsão é que o procedimento ocorra já no domingo (10).


Os linfomas se dividem em Linfoma de Hodgkin e  Linfomas Não Hodgkin. O diagnóstico definitivo é feito por meio da biopsia do local comprometido que, habitualmente, é um gânglio linfático (popularmente chamado de "íngua"). Os Linfomas Não Hodgkin são mais comuns e podem ter comportamento agressivo ou indolente (curso de crescimento lento).


O hematologista Marcelo Aduan, hematologista, do Hospital Santa Rita, explica que recidivas podem acontecer dependendo do tipo de linfoma encontrado na biópsia. "A finalidade do tratamento é curativa nos linfomas agressivos. No caso dos linfomas mais indolentes (de crescimento lento) busca-se controlar a doença e o paciente pode experimentar períodos de remissão prolongados - em que não conseguimos detectar a doença - chegando, às vezes, até 15 anos de remissão".


Recaídas precoces muitas vezes têm períodos de remissão mais curtos em linfomas agressivos. "Os linfomas indolentes muitas vezes demandam Transplante Autólogo de Medula Óssea - quando o próprio paciente doa células ou tecidos para si mesmo - ou Terapia com Células CAR-T", explica o médico.

O hematologista Douglas Covre Stocco explica que linfoma não é uma doença, mas um grupo de doenças com mais de oitenta tipos de doenças diferentes. E a gente tem aqueles que são mais agressivos, porém, mais responsivos à quimioterapia de um modo geral. Por outro lado, tem linfomas que são indolentes, ou seja, de crescimento lento, e que são não curáveis, justamente por conta de a resposta à quimioterapia não ser tão pronunciada".


O médico diz que o câncer pode voltar porque, embora o tratamento consiga eliminar todas as células que são visíveis pelos exames, algumas células residuais cancerígenas que são indetectáveis ainda podem permanecer no corpo de alguns pacientes, determinando essas recidivas. "Em geral, nos linfomas, principalmente os agressivos, um segundo tratamento tende a ser um pouco mais agressivo porque envolve, muitas vezes, transplante autólogo de medula óssea que o paciente é seu próprio doador".

Geralmente, a recidiva acontece quando a doença 'original' é diagnosticada em estágio mais avançado. "Existe uma relação entre o o estadiamento inicial da doença e o risco de recidiva. Quanto mais espalhada ou avançada for a doença, maior é o risco de recidiva". 

A remissão é declarada após o final do tratamento quando é refeito diversos exames. "Quando o paciente de um linfoma curável permanece em remissão completa por cinco anos ou mais, a podemos dar alta do acompanhamento, porque o paciente tem uma taxa de recidiva muito baixa a partir daí. Para os linfomas indolentes, aqueles que são incuráveis, não usamos a palavra cura", diz Douglas.

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