Cantor Netinho anuncia retomada de tratamento; por que câncer pode voltar?

O hematologista Douglas Covre Stocco explica que linfoma não é uma doença, mas um grupo de doenças com mais de oitenta tipos de doenças diferentes. E a gente tem aqueles que são mais agressivos, porém, mais responsivos à quimioterapia de um modo geral. Por outro lado, tem linfomas que são indolentes, ou seja, de crescimento lento, e que são não curáveis, justamente por conta de a resposta à quimioterapia não ser tão pronunciada".

O médico diz que o câncer pode voltar porque, embora o tratamento consiga eliminar todas as células que são visíveis pelos exames, algumas células residuais cancerígenas que são indetectáveis ainda podem permanecer no corpo de alguns pacientes, determinando essas recidivas. "

Em geral, nos linfomas, principalmente os agressivos, um segundo tratamento tende a ser um pouco mais agressivo porque envolve, muitas vezes, transplante autólogo de medula óssea que o paciente é seu próprio doador".

Geralmente, a recidiva acontece quando a doença 'original' é diagnosticada em estágio mais avançado. "E xiste uma relação entre o o estadiamento inicial da doença e o risco de recidiva. Quanto mais espalhada ou avançada for a doença, maior é o risco de recidiva".



