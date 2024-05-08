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Efeito Swift

Taylor Swift atrai mais americanos para a Europa do que as Olimpíadas de Paris

Apesar de os jogos terem estimativa de público maior, cantora cativa mais viajantes proporcionalmente, diz agência de viagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 08:32

Taylor Swift em show de 2019
Taylor Swift em show Crédito: Reuters/Folhapress
A "The Eras Tour" de Taylor Swift deve iniciar sua passagem pela Europa na quinta-feira, 9, e a expectativa é que atraia cinco vezes mais viajantes americanos do que as Olimpíadas de Paris.
A informação é da agência de viagens de luxo Embark Beyond. Apesar de serem esperadas 2 milhões de pessoas para o megaevento esportivo em Paris, proporcionalmente, Swift pode atrair mais viajantes a cidade com o show que fará na La Défense Arena, aos arredores da capital.
Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio acomoda apenas uma pequena fração dos turistas esperados para os jogos olímpicos, mas a apresentação atrai cinco vezes mais pessoas do que o maior evento esportivo do mundo.
Os números não são surpreendentes, dado o aumento do interesse no Super Bowl graças a estrela pop, que passou a frequentar os jogos de futebol americano depois de iniciar um namoro com Travis Kelce, jogador do Kansas City.
Jack Ezon, co-fundador da Embark, disse à Bloomberg que entre as mais de 200 viagens que sua empresa planejou para os fãs de Swift, a duração média da rota é de três noites. Um terço dos clientes são mães e filhas que querem fazer compras durante a estadia.
Cerca de 20% dos clientes planejaram também viagens pelo resto da Europa para acompanhar os shows. Enquanto isso, a demanda para as Olimpíadas está menor do que o esperado. Mas o interesse pode aumentar conforme a data de início dos jogos se aproxima, segundo Ezon.

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