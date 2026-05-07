Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/05/2026

A quinta-feira será um dia de amadurecimento e crescimento pessoal Crédito: Imagem: Peshkova | Shutterstock

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá mexer com as emoções, os relacionamentos e os planos dos nativos. Embora haja necessidade de lidar com impulsos e cobranças ao longo do dia, isso ajudará no processo de amadurecimento e crescimento pessoal. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como lidar de forma equilibrada com as energias astrológicas!

Áries

O ariano deverá controlar a impulsividade diante dos obstáculos que geram limitações Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Você poderá se deparar com transformações nos projetos coletivos. Inclusive, tenderá a lidar com disputas de poder e feridas emocionais. Será fundamental controlar a impulsividade diante dos obstáculos que geram limitações, agindo com paciência e disciplina.

Touro

O dia pedirá que o taurino equilibre o desejo de crescimento com as responsabilidades da rotina profissional Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Você precisará ter cuidado com a carreira, pois poderão surgir pressões intensas e mudanças inevitáveis. De modo geral, o dia pedirá que você equilibre o desejo de crescimento com as responsabilidades da rotina profissional, evitando decisões impulsivas. Também será importante estabelecer limites claros para não se perder em expectativas irreais.

Gêmeos

O geminiano deverá evitar reações impulsivas ou discussões sobre questões financeiras Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Você deverá redobrar o cuidado com os investimentos e os projetos de longo prazo. Isso porque o excesso de otimismo poderá levá-lo(a) a riscos desnecessários e limitações. Nesta quinta-feira, o ideal será evitar reações impulsivas ou discussões sobre questões financeiras, mantendo a paciência até mesmo diante de atrasos ou obstáculos.

Câncer

O canceriano deverá ter paciência e cuidado, evitando tomar decisões baseadas apenas nos próprios desejos Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Nesta quinta-feira, a impulsividade e o otimismo exagerado poderão gerar conflitos nas parcerias ou gastos desnecessários. Diante disso, procure ter paciência e cuidado, evitando tomar decisões baseadas apenas nos próprios desejos. Busque equilibrar as suas ambições com as necessidades do outro.

Leão

O leonino deverá tomar cuidado para que o seu desejo de expansão não gere conflitos desnecessários Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Será necessário moderação na rotina de trabalho. Isso porque o excesso de confiança e os impulsos poderão levar a erros e à sobrecarga física. Evite reações intensas diante de cobranças e tome cuidado para que o seu desejo de expansão não gere conflitos desnecessários com colegas ou superiores.

Virgem

O virginiano deverá controlar a impaciência para não desperdiçar energia Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de ter um controle maior sobre os momentos de lazer e projetos pessoais. Contudo, a impulsividade poderá gerar conflitos desnecessários e disputas de poder nos relacionamentos. Será necessário controlar a impaciência para não desperdiçar energia, assim como evitar ações motivadas apenas por um entusiasmo passageiro.

Libra

O libriano deverá manter a calma para não transformar pequenas divergências em brigas desnecessárias Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

O desejo de expandir os horizontes profissionais poderá entrar em conflito com as responsabilidades familiares, gerando cobranças, gastos exagerados e desgaste emocional. Mantenha a calma para não transformar pequenas divergências em brigas desnecessárias. E o mais importante: procure equilibrar as suas ambições com as necessidades da família.

Escorpião

O escorpiano deverá organizar as ideias com clareza antes de falar Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Mal-entendidos e discussões em conversas cotidianas poderão irritá-lo(a). Será fundamental ter cuidado com as palavras e manter a calma para não piorar a situação, especialmente ao tratar de planos de longo prazo. Antes de falar, lembre-se de organizar as ideias com clareza.

Sagitário

O sagitariano deverá investir no equilíbrio para que o excesso de confiança e o desejo de expansão não gerem conflitos Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Você precisará redobrar o cuidado com as finanças, evitando gastos impulsivos ou investimentos baseados em promessas confusas. Será necessário investir no equilíbrio para que o excesso de confiança e o desejo de expansão não gerem conflitos de interesse com as pessoas próximas ou comprometam a estabilidade material.

Capricórnio

O capricorniano deverá manter o equilíbrio entre as ambições e as finanças (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock Crédito:

A impulsividade e o desejo de gastar excessivamente poderão gerar prejuízos no setor financeiro e nos projetos pessoais. Será preciso evitar reações precipitadas diante de feridas emocionais ou cobranças que aflorem as suas inseguranças, pois estas são as principais razões dos excessos. Ademais, procure manter o equilíbrio entre as suas ambições e as finanças.

Aquário

O aquariano deverá utilizar a energia intensa desta quinta-feira de forma produtiva Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Você precisará ter mais paciência e cuidado diante de situações que possam afetar o seu bem-estar e segurança. Para tanto, procure controlar a tendência ao exagero e ao otimismo excessivo, pois isso poderá gerar conflitos com as pessoas ao redor. O ideal será utilizar a energia intensa desta quinta-feira de forma produtiva.

Peixes

O pisciano deverá ter cuidado para não tomar decisões baseadas em promessas irreais Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock