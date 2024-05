Vila Velha terá 10 horas de pagode e samba com Ferrugem e Péricles em junho

Alô, pagodeiros de plantão! Preparem a emoção porque Ferrugem e Péricles vão se apresentar no dia 8 de junho, no estacionamento do Boulevard Shopping, em Vila Velha. A apresentação faz parte do projeto 'Vozes', que busca valorizar os cantores de samba e pagode nacional.



Ferrugem trará para os capixabas o show do novo álbum "Interessante". “Pela primeira vez tô vindo com um material mais melancólico. Canções sobre amores que não dão certo, sabe? No caso dessas mais tristes, eu imprimo a minha verdade de forma diferente na música, porque o momento que tô vivendo hoje em dia é de muita felicidade no amor”, explica o cantor.