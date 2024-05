Vital terá ingressos a partir de R$ 50; veja valores e como comprar

O Vital 2024 acontece em agosto, no Sambão do Povo. Crédito: Divulgação

Chegou um dos momentos mais aguardados pelos foliões: o início das vendas para o Vital. Os ingressos para curtir os 30 anos do Vital, que acontece nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo, começam a ser vendidos nesta terça-feira (7), a partir das 12h, no site Blueticket.com.br e, exclusivamente neste dia 7 de maio, no Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória. A partir de quarta-feira (8), o ponto físico muda para a Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória.

Os valores do primeiro lote partem de R$ 50 (arquibancada por um dia) e chegam a R$ 520 (dois dias de camarote Na Vista com Bloco do Vital). "Neste ano ainda temos a novidade de um único abadá para quem compra o combo camarote mais Bloco Vital. Era um pedido das mulheres que a gente resolveu atender", diz o sócio Pablo Pacheco.

O Vital 2024 promete muita diversão. Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Leo Santana ficam a cargo de comandar o trio e arrastar a multidão nos dois dias de festa. Neste ano, o tempo de apresentação de cada artista será maior que o da última edição.

Nos camarotes também terão artistas que se apresentam no intervalo da passagem dos trios. "No total, serão cinco camarotes comerciais: Na Vista, Pega no Cavaco, Fervô, Barlavento/Laje do Repique e o Muvuka. Vale lembrar que cada camarote contará com suas atrações exclusivas. Banda Eva, É o Tchan, Psirico, Timbalada, Parangolé, Di Proposito, Kamisa 10, Babado Novo, Carla Cristina, Arca de Noé DJ Set, Suba Crew e Frazão são alguns nomes escalados para a alegria dos camarotes", destaca a sócia Giulia Moussallem.

Ingressos solidários

As arquibancadas continuam como espaço democrático para a população. Novamente haverá a distribuição de ingressos solidários para moradores do entorno. A ação será realizada pela Prefeitura de Vitória numa data mais próxima do Vital.

O Vital 2024 espera atrair 45 mil foliões, sendo cinco mil turistas. Os portões serão abertos às 20h e a animação é garantida até às 6h em cada dia. Confira abaixo os espaços, suas atrações e valores para cada dia os combos.

Serviço

VITAL 2024

Data : 16 e 17 de agosto

: 16 e 17 de agosto Local : Sambão do Povo

: Sambão do Povo Abertura dos portões : 20h

: 20h Ingressos : à venda no site Blueticket.com.br e nos pontos físicos:

: à venda no site Blueticket.com.br e nos pontos físicos: Na Vista (somente nesta terça, 7) - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada

do Suá, Vitória

Nuvem Concept Store (a partir do dia 8) - R. Celso Calmon, 160 - Praia do Canto, Vitória

Valores

ARQUIBANCADA



R$ 50 (sexta ou sábado) e R$ 80 (os dois dias)





BLOCO VITAL

Atrações: Bell Marques e Leo Santana (sexta) / Durval Lelys, Xanddy e Tomate (sábado)

Valor: R$ 160 (sexta ou sábado) e R$ 300 (os dois dias)





CAMAROTE NA VISTA

Atrações: É O Tchan, Arca de Noé e mais uma atração (sexta) / Banda Eva, Timbalada e Suba Crew (sábado)

Sexta: R$ 160

Sábado: R$ 160

Combo sexta + sábado: R$ 300

Combo sexta + Bloco Vital: R$ 280

Combo sábado + Bloco Vital: R$ 280

Combo sexta e sábado + 2 dias de Bloco Vital: R$ 520





CAMAROTE PEGA NO CAVACO

Atrações: Kamisa 10, Pisirico, mais atração local (sexta) / Di Propósito, Parangolé, mais atração local (sábado)

Sexta: R$ 100

Sábado: R$ 100

Combo sexta + sábado R$ 180

Combo sexta + Bloco Vital: R$ 220

Combo sábado + Bloco Vital: R$ 220

Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 400





CAMAROTE MUVUKA

Atrações: ainda serão divulgadas

Sexta: R$ 100

Sábado: R$ 100

Combo sexta + sábado: R$ 180

Combo sexta + Bloco Vital: R$ 220

Combo sábado + Bloco Vital: R$ 220

Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 400





CAMAROTE BARLAVENTO/LAJE DO REPIQUE

Atrações: ainda serão divulgadas

Sexta: R$ 130

Sábado: R$ 130

Combo sexta + sábado: R$ 240

Combo sexta + Bloco Vital: R$ 250

Combo sábado + Bloco Vital: R$ 250

Combo sexta e sábado + 2 dias Bloco Vital: R$ 460





CAMAROTE FERVÔ

Atrações: Babado Novo, Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides (sexta) / Ownboos, Carla Cristina, Karol Figueiredo (sábado)

Sexta: R$ 160,00 (com direito ao bloco E Ferveu)

Sábado: R$ 250,00 (com direito a open bar premium)

Combo sexta + sábado: R$ 390

Não há combo com Bloco do Vital (cliente deve comprar em separado o bloco caso queira usufruir do espaço)

*Valores de primeiro lote que estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio



Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais