Show de turnê do Soweto no ES será no Parque da Prainha em setembro

Os fãs capixabas de pagode dos anos 90 podem comemorar! A turnê de 30 anos do grupo Soweto já tem data marcada e local para desembarcar no Espírito Santo. A apresentação está prevista para o dia 7 de setembro, na Prainha, em Vila Velha.



No ano passado, o cantor Belo anunciou o retorno do grupo Soweto com direito à uma turnê pelo Brasil em comemoração pelas três décadas de sucesso. O primeiro show aconteceu no domingo (05) na Apoteose da Sapucaí, no Rio de Janeiro.