Turnê de 30 anos Soweto com Belo vem a Vitória no 2ª semestre de 2024

Depois de anunciar no "Domingão com Huck" que o Soweto está volta para uma turnê de reencontro, Belo se juntou ao grupo para anunciar as cidades que o grupo vai se apresentar em 2024. Num evento em São Paulo, nesta quarta (8), o pagodeiro divulgou uma lista com 30 cidades pelo país por onde a turnê de celebração dos 30 anos do Soweto vai passar.
Vitória está entre os locais que vão receber Belo, Claudinho, Cris e Dado reunidos e cantando sucessos de discos como "Refém do Coração" e "Farol das Estrelas". Procurada por HZ, a produtora Aquarius, responsável pela agenda de Belo no Estado, garantiu que vai trazer o Soweto no segundo semestre de 2024. O local ainda está sendo definido.
“Estou muito feliz de poder voltar a viver essa história, foi o grupo que me projetou ao mercado nacional. O Belo existiu por causa do Soweto e reviver esses 30 anos está sendo um presente que eu ganho dos meus amigos (...) O pagode dos anos 90 é tão importante para nós que a gente decidiu reviver esse momento. Tudo o que eu tenho hoje, foi o Soweto que me deu. Tem muita surpresa”, disse Belo na coletiva.
TURNÊ SOWETO 30 ANOS
- Confira abaixo as cidades por onde a turnê de 30 anos do Soweto vai passar:
- Vitória (ES)
- São Paulo (SP)
- Maceió (AL)
- Recife (PE)
- Juiz de Fora (MG)
- Porto Alegre (RS)
- Feira de Santana (BA)
- Salvador (BA)
- Curitiba (PR)
- Florianópolis (SC)
- Campinas (SP)
- Niterói (RJ)
- Aracaju (SE)
- Natal (RN)
- Uberlândia (MG)
- Brasília (DF)
- Goiânia (GO)
- Campos dos Goytacazes (RJ)
- Belém (PA)
- Manaus (AM)
- Macapá (AP)
- São José dos Campos (SP)
- Belo Horizonte (MG)
- Fortaleza (CE)
- São Luiz (MA)
- Teresina (PI)
- Campo Grande (MS)
- Cuiabá (MT)
- Ribeirão Preto (SP)
- Rio de Janeiro (RJ)