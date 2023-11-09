Turnê de 30 anos Soweto com Belo vem a Vitória no 2ª semestre de 2024

Vitória está entre os locais que vão receber Belo, Claudinho, Cris e Dado reunidos e cantando sucessos de discos como "Refém do Coração" e "Farol das Estrelas". Procurada por HZ, a produtora Aquarius, responsável pela agenda de Belo no Estado, garantiu que vai trazer o Soweto no segundo semestre de 2024. O local ainda está sendo definido.

“Estou muito feliz de poder voltar a viver essa história, foi o grupo que me projetou ao mercado nacional. O Belo existiu por causa do Soweto e reviver esses 30 anos está sendo um presente que eu ganho dos meus amigos (...) O pagode dos anos 90 é tão importante para nós que a gente decidiu reviver esse momento. Tudo o que eu tenho hoje, foi o Soweto que me deu. Tem muita surpresa”, disse Belo na coletiva.