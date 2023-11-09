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Música

Turnê de 30 anos Soweto com Belo vem a Vitória no 2ª semestre de 2024

Ao todo, 30 cidades do país vão receber o show que reúne Belo, Claudinho, Cris e Dado nos palcos novamente
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 15:09

Belo anunciou a turnê de 30 anos do Soweto durante o
Belo anunciou a turnê de 30 anos do Soweto durante o "Domingão com Huck" Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de anunciar no "Domingão com Huck" que o Soweto está volta para uma turnê de reencontro, Belo se juntou ao grupo para anunciar as cidades que o grupo vai se apresentar em 2024. Num evento em São Paulo, nesta quarta (8), o pagodeiro divulgou uma lista com 30 cidades pelo país por onde a turnê de celebração dos 30 anos do Soweto vai passar.
Vitória está entre os locais que vão receber Belo, Claudinho, Cris e Dado reunidos e cantando sucessos de discos como "Refém do Coração" e "Farol das Estrelas". Procurada por HZ, a produtora Aquarius, responsável pela agenda de Belo no Estado, garantiu que vai trazer o Soweto no segundo semestre de 2024. O local ainda está sendo definido.
“Estou muito feliz de poder voltar a viver essa história, foi o grupo que me projetou ao mercado nacional. O Belo existiu por causa do Soweto e reviver esses 30 anos está sendo um presente que eu ganho dos meus amigos (...) O pagode dos anos 90 é tão importante para nós que a gente decidiu reviver esse momento. Tudo o que eu tenho hoje, foi o Soweto que me deu. Tem muita surpresa”, disse Belo na coletiva.

TURNÊ SOWETO 30 ANOS

  • Confira abaixo as cidades por onde a turnê de 30 anos do Soweto vai passar:

  • Vitória (ES)
  • São Paulo (SP)
  • Maceió (AL)
  • Recife (PE)
  • Juiz de Fora (MG)
  • Porto Alegre (RS)
  • Feira de Santana (BA)
  • Salvador (BA)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • Campinas (SP)
  • Niterói (RJ)
  • Aracaju (SE)
  • Natal (RN)
  • Uberlândia (MG)
  • Brasília (DF)
  • Goiânia (GO)
  • Campos dos Goytacazes (RJ)
  • Belém (PA)
  • Manaus (AM)
  • Macapá (AP)
  • São José dos Campos (SP)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Fortaleza (CE)
  • São Luiz (MA)
  • Teresina (PI)
  • Campo Grande (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Ribeirão Preto (SP)
  • Rio de Janeiro (RJ)

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