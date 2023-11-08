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Soweto: apresentação "desafinada" do grupo no Prêmio Multishow é criticada nas redes; assista

Recentemente, grupo anunciou retorno para comemorar 30 anos em turnê com Belo. Assessoria do cantor criticou falta de sincronia no fone de ouvido; premiação disse que irá checar suposta falha no retorno dos artistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 11:26

Apresentação 'desafinada' do Soweto no Prêmio Multishow é alvo de críticas nas redes
Apresentação 'desafinada' do Soweto no Prêmio Multishow é alvo de críticas nas redes Crédito: Reprodução
O grupo Soweto sofreu críticas nas redes sociais nesta terça-feira, 7, após realizar uma apresentação julgada como "desafinada" no Prêmio Multishow. Recentemente, o Soweto havia anunciado uma turnê especial com Belo para comemorar os 30 anos do grupo.
A reportagem entrou em contato com a equipe do grupo para um pronunciamento sobre as críticas, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Belo se tornou o maior alvo dos comentários negativos. "Belo está desafinado demais", observou uma usuária do X, antigo Twitter. "Soweto voltou sem tom mesmo?", questionou outro.
Em comunicado à reportagem, a assessoria do cantor pontuou que "se trata de um programa ao vivo" e disse que "a referência no fone do Belo não estava chegando na harmonia". "Depois equalizamos e ele fez o que sempre fez: o melhor", afirmou a equipe do artista.
Outros internautas falaram sobre uma suposta falha no retorno dos artistas, o que teria prejudicado a apresentação. Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do Prêmio Multishow disse que irá checar se o erro realmente ocorreu. Assim que houver um retorno, a matéria será atualizada.
"Galera do som do Prêmio Multishow e de outros prêmios: vamos ficar mais atentos para não derrubar o artista. Soweto passou aperto no começo da apresentação", pediu um usuário da rede. "Multishow quebrando os cantores com os retornos falhando", apontou outra.
O Soweto fez uma apresentação de cerca de 4 minutos na cerimônia e cantou grandes sucessos do grupo, como Derê, Mundo de Oz e Não Foi à Toa. Neste ano, o Prêmio Multishow foi transmitido pela primeira fez na TV Globo. O grande destaque da noite foi a cantora Iza, premiada nas categorias Artista, Capa e Pop do Ano.

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