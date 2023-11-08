Soweto: apresentação "desafinada" do grupo no Prêmio Multishow é criticada nas redes; assista

Apresentação 'desafinada' do Soweto no Prêmio Multishow é alvo de críticas nas redes Crédito: Reprodução

O grupo Soweto sofreu críticas nas redes sociais nesta terça-feira, 7, após realizar uma apresentação julgada como "desafinada" no Prêmio Multishow. Recentemente, o Soweto havia anunciado uma turnê especial com Belo para comemorar os 30 anos do grupo.

A reportagem entrou em contato com a equipe do grupo para um pronunciamento sobre as críticas, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Belo se tornou o maior alvo dos comentários negativos. "Belo está desafinado demais", observou uma usuária do X, antigo Twitter. "Soweto voltou sem tom mesmo?", questionou outro.

#PRÊMIO 🏆 Simplesmente Belo e Soweto com uma perfomance incrível e nostálgica por aqui 😍 #PrêmioMultishow pic.twitter.com/bye7imAjyT — Multishow (@multishow) November 8, 2023

Em comunicado à reportagem, a assessoria do cantor pontuou que "se trata de um programa ao vivo" e disse que "a referência no fone do Belo não estava chegando na harmonia". "Depois equalizamos e ele fez o que sempre fez: o melhor", afirmou a equipe do artista.

Belo tá desafinado demais kkkkkkkkk #PrêmioMultishow — Nídia Quinzi (@nidiaquinzi) November 8, 2023

Eu vejo prêmio multishow só pra rir. Kkkkkk



Soweto voltou sem tom mesmo?

Kkkkkkk — Thiago Otaviano (@ThiagoOtaviano) November 8, 2023

Outros internautas falaram sobre uma suposta falha no retorno dos artistas, o que teria prejudicado a apresentação. Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do Prêmio Multishow disse que irá checar se o erro realmente ocorreu. Assim que houver um retorno, a matéria será atualizada.

"Galera do som do Prêmio Multishow e de outros prêmios: vamos ficar mais atentos para não derrubar o artista. Soweto passou aperto no começo da apresentação", pediu um usuário da rede. "Multishow quebrando os cantores com os retornos falhando", apontou outra.