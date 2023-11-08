Prêmio Multishow 2023: Iza brilha e é o grande nome da festa ao conquistar 3 categorias

IZA vence três categorias do Prêmio Multishow Crédito: Reprodução/Globoplay

Iza foi a grande vencedora do Prêmio Multishow 2023. A cantora pop superou nomes como Luísa Sonza e Ludmilla e conquistou três das 23 categorias da premiação realizada no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (7). Com transmissão ao vivo na Globo e no Multishow, o evento foi permeado por números musicais e alguns momentos de vazio rendidos ao stand-up de Tata Werneck.

"Muito, muito obrigada a todo mundo que acreditou no meu trabalho, que entende meu jeitinho de ser e que me inspira, é muito especial estar aqui na frente de tantas pessoas inacreditáveis que me amam e me inspiram", afirmou Iza, emocionada, ao vencer o posto de Artista do Ano, o principal da noite. "Cante o que vocês quiserem, e as pessoas certas vão entender, todo mundo tem lugar."

Antes da artista faturar o cobiçado prêmio - além das categorias de Pop do Ano e Capa do Ano, o Prêmio Multishow ofereceu diferentes sensações. Nos primeiros minutos de sua 30ª edição, Pedro Sampaio apresentou um medley remixando diferentes sucessos da música brasileira, de "Boladona", com a própria Tati Quebra Barraco, a "Razões e Emoções", com o NX Zero, subindo ao palco se somando à playlist do DJ.

Depois, seguiu-se com a revelação de parte dos vencedores das 23 categorias da noite, sendo 17 delas eleitas por um júri de mais de 700 integrantes. Outros seis troféus - Clipe TVZ, Hit do Ano, Show do Ano, Voz do Ano e Categoria Brasil - foram definidos pelo público em votação on-line.

LUDMILLA CANTOU O HINO NACIONAL

Após Sampaio, Ludmilla pediu silêncio e cantou o hino nacional. A atitude foi uma resposta da cantora após sua performance da canção, no GP Brasil de Fórmula 1, ter dado problemas técnicos. Muitas pessoas acreditaram que a artista teria esquecido a letra.

Assim, a festa seguiu com mais algumas brincadeiras da cantora ao lado de Tata Werneck e Tadeu Schmidt, o trio de apresentadores. A premiação começou, de fato, com a categoria de Funk do Ano sendo anunciada por Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco: o prêmio foi entregue a "Tá Ok". A categoria de Hip-Hop do Ano foi a seguinte, emendada com uma performance de BK.

Sabrina Sato também entrou no palco cheio de animação, logo depois, para revelar o prêmio de Show do Ano, com "Numanice". Esta foi a primeira categoria de voto popular que teve o resultado divulgado na noite. Para aproveitar o embalo, o Soweto subiu no palco para cantar "Derê" e "Não Foi à Toa".

Ludmilla, então, fez valer seu ano de sucessos e venceu também a categoria de Voz do Ano, superando nomes como IZA e Luísa Sonza. Antes de dar sequência aos prêmios, a festa deu uma pausa e deixou Tata e Tadeu brincando com a plateia por cerca de 10 minutos. A humorista apelou até mesmo para um papo com o pai, Alberto.

Na volta do intervalo, Marina Sena e Duda Beat aqueceram ainda mais o evento com seus números musicais. Pabllo Vittar e Manuh Batidão entraram no palco para complementar a performance. Ludmilla também seguiu na veia pop e trouxe um medley de sucessos, como "Senta e Levanta".

Quem pensou que a noite seria de Ludmilla se surpreendeu com a segunda parte da festa. Deborah Secco, então, expressou a maior empolgação da noite ao anunciar a irmã de Simaria como a vencedora de Sertanejo do Ano. A noite tomou rédea acelerada, depois, com Tata e Tadeu revelando Melly como a Revelação.

O Prêmio Multishow seguiu alternando entre categorias intermediárias e entradas de Tadeu Schmidt. Um dos destaques foi a vitória de Iza e MC Carol pela parceria em "Fé Nas Maluca" como Pop do Ano. "Ia fazer música com o Papatinho, então queria pedir desculpa pra ele, ficou três anos guardada e aí a Iza topou", confessou a funkeira, entre risadas. "Enfim, desculpa! Boa noite, pessoal (risos)."

Depois, a categoria de Álbum do Ano surpreendeu o público ao ser entregue a Xande de Pilares. Por fim, após um número liderado por Carlinhos Brown em homenagem à música brasileira, Gloria Groove veio para o discurso de encerramento com a principal categoria da noite - a de Artista do Ano.

"Já que vamos falar sobre artista, para premiar o melhor do ano, quero que recebam com ele, o grande artista brasileiro: Milton Nascimento", disse a drag, recebendo o ícone musical. A plateia toda levantou para aplaudi-lo de pé. Assim que o prêmio foi entregue a Iza, o público pode ver um número especial na voz de Caetano Veloso.

VEJA OS VENCEDORES DO PRÊMIO MULTISHOW 2023